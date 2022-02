Ormai in queste non si fa che parlare d’altro, ovvero dell’esplosione della guerra in Ucraina. Una guerra arrivata improvvisamente nel cuore del continente europeo e che rischia di destabilizzare tutto il mondo. Il rischio di un conflitto globale per adesso sembra scongiurato, ma ormai pare che la diplomazia abbia fatto il suo corso, e gli USA e la UE stanno reagendo all’iniziativa russa con pesanti sanzioni, che potrebbero ripercutersi come un boomerang sulle nostre economia, italiana inclusa.

In caso di estensione del conflitto gli scenari sarebbero al momento poco prevedibili. Se dopo le sanzioni la Russia non dovesse fermarsi nella sua escalation, la Nato potrebbe pensare di utilizzare un intervento militare. A quel punto altre potenze potrebbero immischiarsi, prima tra tutte la Cina, che di recente ha rinnovato i trattati con Mosca. Ma il pensiero del governo cinese in questo senso è preciso.

Hua Chunying: “Non ha bisogno di nostre armi”

Sulla vicenda è intervenuto il ministro degli Esteri cinese, Hua Chunying, il quale ha dichiarato che la Russia è un grande Paese e certamente non ha bisogno delle armi della Cina. Tra l’altro la linea di Pechino, secondo quanto dichiarato dalla portavoce del governo di Xi Jinping, è diversa da quella statunitense.

Secondo i cinesi gli Stati Uniti hanno dato moltissime armi all’Ucraina, fornendo anche attrezzature militari. Quindi Pechino, nell’eventualità che il conflitto si allarghi, potrebbe rimanere neutrale. In queste ore c’è chi parla dell’inizio di una Terza Guerra Mondiale, da cui, lo precisiamo, al momento siamo ancora ben lontani.

In queste ore migliaia di cittadini stanno scappando da Kiev, dove i russi hanno preso il controllo di un aeroporto. Scontri si stanno verificando anche nell’area della centrale di Chernobyl, luogo dell’incidente del 26 aprile 1986. Il presidente russo Putin ha utilizzato parole molto forti, avvisando che chiunque tenti di intromettersi nell’invasione ucraina avrà “conseguenze mai viste nella storia”.