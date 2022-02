Gli Stati Uniti d’America hanno studiato un severo pacchetto di sanzioni nei confonti della Russia, che ha invaso l’Ucraina in queste ultime ore. Nella giornata di ieri il presidente USA, Joe Biden, ha parlato apertamente alla nazione, prima di tutto rassicurando gli americani che il contigente Nato non entrerà in Ucraina per fare una guerra militare, ma si mobiliterà soltanto per rafforzzare e proteggere i Paesi Nato che si trovano vicino all’Ucraina.

Ma Biden ha utilizzato parole molto dure nei confronti di Vladimir Putin e della Russia, affermando che è stato il presidente russo a volere questa guerra. “Gli Stati Uniti hanno cercato il dialogo, per settimane abbiamo avvisato che questa cosa sarebbe successa” – così ha detto il numero uno della Casa Bianca. Effettivamente l’intelligence USA temeva che Putin potesse invadere in qualsiasi momento l’Ucraina, anche perchè dopo la fine delle esercitazioni al confine con la Bielorussia le truppe russe non si erano ritirate.

Biden: “Vuole ricostruire Unione Sovietica”

“Putin è l’aggressore, ha scelto lui questa guerra. Ora lui e il suo Paese dovranno affrontare le conseguenze. Sto approvando forti sanzioni che creino effetti anche a lungo termine” – queste sono state le durissime parole del presidente Biden, che non ha assolutamente gradito il comportamento di Putin.

Anche gli alleati della Nato si sono mobilitati nei confronti della Russia, mentre in queste ore l’Unione Europea sta inviando in Ucraina dei kit sanitari e degli aiuti richiesti dal presidente Zelensky, il quale si sarebbe nascosto. A Kiev intanto sono entrate le truppe russe e si combatte davanti agli edifici governativi.

Si teme che la capitale possa cadere in mano russa nelle prossime ore. “Le ambizioni di Putin sono molto più grandi dell’Ucraina, lui vuole ristabilire l’Unione Sovietica” – così ha poi detto agli americani Joe Biden, che ha definito il momento attuale come molto pericoloso per l’Europa e per il mondo intero.