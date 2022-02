Scene che non si vedevano da tempo in Europa. Missili, carri armati, bombardamenti. Queste sono le conseguenze dell’attacco russo perpetrato all’alba di questa mattina ai danni dell’Ucraina, un attacco che di fatto ha aperto una guerra che, la speranza è ovviamente no, potrebbe diventare presto globale. Durissime le prese di posizione degli occidentali, in primis degli Stati Uniti d’America e dei partner Nato, che hanno condannato apertamente la mossa di Putin di invadere l’Ucraina.

Anche l’Unione Europea è pronta a prendere provvedimenti nei confronti della Russia. In queste ore sono stati già colpiti obiettivi sensibili, come il porto di Odessa e un aeroporto vicino a Kiev, che secondo le ultime informazioni adesso si trova sotto il controllo russo. Le autorità della regione di Kherson hanno riferito che la zona non è più sotto controllo ucraino. In più i russi avrebbero colpito una nave turca, quindi di un partner Nato, con una bomba. Ci sarebbero già decine di vittime (forse anche di più) tra civili e militari.

Escalation di violenza

La situazione si fa di ora in ora più drammatica. La gente in tutte le città ucraine cerca di fuggire, chi non può segue i consigli del Governo, ovvero quelli di rimanere a casa e restare tranquilli. Quello che si teme in queste ore è un bombardamento da parte dei russi sulla capitale dell’Ucraina Kiev. L’Ucraina ha introdotto la legge marziale e il coprifuoco.

La disperazione della popolazione si capisce bene da un video circolato in queste ore che mostra un soldato ucraino, che con il viso da cui traspare grande paura, invia un messaggio toccante alla sua famiglia, e in particolare alla mamma e al papà. “Ci hanno sparato con i missili Grad, ma per fortuna siamo tutti vivi. Per ogni evenienza, mamma e papà, vi amo” – queste le parole del soldato.

A video of a Ukrainian soldier after the shelling appeared on social networks

Mom, Dad, I love you." #UkraineRussiaCrisis #Ukraine pic.twitter.com/Itz413EhHU — fazil Mir (@Fazilmir900) February 24, 2022



Sui social sta spopolando in queste ore l’hashtag #RussiaUkraineConflict, che viene inserito all’interno dei post che contengono foto e video di quanto sta accadendo in Ucraina. Raggelante inoltre il discorso di Vladimir Putin. “Puniremo in modo duro chiunque interferirà con la nostra operazione militare. Denazificheremo l’Ucraina” – queste le parole del presidente russo.