Dopo l’annuncio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, a poche ore dall’inizio dei bombardamenti, i social, in particolare Twitter, sono stati invasi da foto e video che immortalano lo strazio, la disperazione, di chi è costretto a separarsi dai suoi affetti più cari per andare a combattere questa spaventosa guerra che tante testate titolano “terza guerra mondiale”.

Come se non bastassero i morti seminati dalla pandemia da Covid e la forzata convivenza con questo virus, a seminare terrore ora è arrivata lei, la maledetta guerra. C’è un video, diffuso su Instagram, che colpisce dritto al cuore. E’ il video di un soldato che, in lacrime, salute la figlia mentre lei viene trasferita in una safe zone e lui resta a combattere contro l’invasione russa.

Il video virale del soldato che saluta la figlia

Nel video si vede il soldato ucraino che stringe forte a sé la figlia prima che lei salga su un autobus, diretto verso una safe zone, un posto più sicuro. Una scena straziante, quella di questo padre che, chiamato a combattere per la sua patria, deve reggere il dolore della separazione dalla sua piccola e dalla moglie.

Nel filmato, che riassume perfettamente il dramma che tantissime famiglie stanno vivendo a cause della guerra, si evince il senso d’impotenza e la disperazione di questo papà che vede allontanarsi la moglie e la figlia, che stanno per partire a bordo di un’autobus. La bambina regala al padre un biglietto, forse un disegno. L’uomo, nel guardare il contenuto del biglietto, scoppia in lacrime, così come la sua piccola .

Il padre, allora, la prende in braccio e subito dopo arriva la moglie. Tutti e tre si stringono in un forte abbraccio. Il padre dà un bacio alla bimba, le toglie il cappellino, le consegna una collanina tra le mani, raccomandandole di tenerla stretta, come portafortuna. Poi l’uomo scoppia di nuovo a piangere, appoggiando il suo capo sull’esile corpo della figlia. Infine un ultimo abbraccio collettivo perchè è giunto il drammatico momento di salire sull’autobus. La madre e la bambina si preparano a partire. La piccola si mette a sedere sul suo posto. e il padre la saluta per l’ultima volta, appoggiando la mano sul finestrino.