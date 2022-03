Terza Guerra Mondiale. Queste sono le terribili parole che in questo periodo stanno riecheggiando nelle nostre teste. La paura c’è, ed è tanta, soprattutto perchè la crisi della guerra in Ucraina si fa sempre di giorno in giorno, di ora in ora, sempre più preoccupante. Nella notte appena trascorsa è stata colpita dai russi la centrale nucleare di Zaporizhzhia, che è la più grande d’Europa. Il disastro è stato scongiurato e l’incendio è stato spento immediatamente.

Non sono stati colpiti fortunatamente i reattori. Sono già migliaia le vittime del conflitto, esploso il 24 febbraio quando appunto la Russia ha invaso l’Ucraina. Continuano a piovere missili sulle città ucraine, la capitale, Kiev, è spettrale, così come il resto del Paese. In queste ore è tornato a parlare alla nazione il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, il quale ha dichiarato, rivolgendosi alla Nato, che se non si vuole istituire la no fly zone sui cieli ucraini “almeno dateci gli aerei”, questo in modo da potersi difendere. E il Segretario di Stato USA, Antony Blinken, è stato chiaro al proposito.

Blinken: “Difenderemo ogni centimetro della Nato”

“La Nato è un’Alleanza difensiva. Non cerchiamo il conflitto, ma se il conflitto arriverà da noi, saremo pronti. Difenderemo ogni centimetro del territorio della Nato” – queste sono le parole di Antony Blinken, il quale ha fatto ancora presente come questa guerra scatenata dalla Russia sia assolutamente folle.

“Gli alleati hanno attuato sanzioni senza precedenti, abbiamo dato sostegno all’Ucraina. Allo stesso tempo la Nato non è parte del conflitto, è una alleanza difensiva, non cerca il conflitto con la Russia” – così ha precisato ulteriormente il Segretario Jens Stoltenberg, che ha affiancato Blinken, facendo capire che l’Alleanza, ad ora, non ha in mente nessuna guerra, che sarebbe devastante per il mondo intero.

Nel frattempo continua l’esodo dei profughi ucraini che stanno raggiungendo il nostro Paese e altre nazioni confinanti con il loro territorio nazionale, come Polonia e Romania. E si teme che il proseguo del conflitto possa far impennare ancora i prezzi dei carburanti e provocare una crisi di approviggionamento del grano, visto che Ucraina e Russia sono i maggiori esportatori di questo prodotto.