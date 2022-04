Nelle scorse ore l’incrociatore russo Moskva è affondato molto probabilmente dopo un attacco da parte degli ucraini. Tra l’altro erano state le stesse autorità di Kiev a riferire dell’avvenuto bombardamento di una delle navi più grande della flotta russa. In un primo momento si era parlato di un incendio che aveva coinvolto il natante, e che come conseguenza aveva avuto l’esplosione dei 16 missili P-1000 Vulkan presenti a bordo. In queste ore sono emersi ulteriori dettagli su quanto accaduto.

In primis, secondo fonti del governo ucraino, sarebbero stati utilizzati droni Bayraktar TB2 di fabbricazione turca che hanno avuto il compito di confondere il sistema di difesa aerea della nave. Visto che c’erano anche condizioni di tempesta è probabile che il sistema, anche grazie all’utilizzo dei droni, non si sia accorto dell’arrivo dei razzi Neptune, cirocostanza che ha consentito a questi ultimi di viaggiare dalla costa fin nel mare senza essere intercettati.

Tutti morti

Sul Moskva c’erano 500 persone. Al momento non si sa che fine ha fatto l’equipaggio, ma secondo fonti di Kiev non ci sarebbero sopravvissuti. La nave sarebbe andata a fuoco in pochissimi minuti. Un rapporto di parte russa ha riferito che 50 membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo da una nave turca.

Ma da quanto si apprende dai media internazionali non sarebbe stata fatta nessuna verifica in questo senso. Anton Gerashchenko, consigliere del ministero dell’Interno ucraino, ha riferito che i russi avrebbero deliberatamente nascosto la verità di quanto accaduto ai famigliari e agli amici delle persone che si trovavano imbarcati sul Moskva.

Nel frattempo i media russi hanno parlato di attacco grave e addirittura di Terza Guerra Mondiale e di confronto aperto con la Nato. Inoltre l’affondameto del Moskva, una delle navi più importanti e grandi della flotta russa, se il bilancio sarebbe confermato, sarebbe una delle più grandi tragedie umane di guerra dal secondo confitto mondiale ad oggi.