Si fa sempre più pesante la situazione in Medio Oriente, dove Israele e Hamas sono ormai in guerra. A nulla sono valsi gli accorati appelli provenienti da più parti, che invitavano i due contendenti ad un cessate il fuoco immediato. Nelle notte appena trascorsa, Hamas ha lanciato una raffica di missili e razzi contro Israele, diretti verso le città del sud e del nord dello stato ebraico. A questo punto ad Israele non è rimasto altro se non rispondere al fuoco nemico.

Anche Tel Aviv ha lanciato oltre la Striscia missili e razzi, la maggior parte dei quali diretti verso Gaza City. Qui, secondo fonti locali, sarebbero stati colpiti una strada e due edifici residenziali. Nel corso dei bombardamenti israeliani è stata anche sfiorata la sede dell’agenzia Onu per i rifugiati situata sempre a Gaza City. “Dio aiuti il popolo di Gaza. Negli ultimi 45 minuti il bombardamento più pesante vicino all’edificio con i nostri uffici dell’Unrwa” – così ha detto Matthias Schmale, direttore della stessa agenzia Onu, che conferma quindi quanto avvenuto.

Safwat al-Kahlout: “Raid più intensi degli ultimi 7 giorni”

Secondo Safwat al-Kahlou, giornalista e corrispondente di Al Jazeera, quelli della notte appena trascorsa sono stati i raid aerei più intensi degli ultimi 7 giorni. Da tanto infatti durano le ostilità tra Israele e Hamas. La Spianata delle Moschee a Gerusalemme è stata momentaneamente interdetta agli ebrei a causa degli scontri ancora in corso.

Al momento sarebbero stati lanciati 2.900 razzi da Gaza verso Israele. Di questi, 450 si sono rivelati difettosi e sono caduti all’interno della Striscia, mentre 1.150 sono stati intercettati dal sistema di difesa israeliano Iron Dome e quindi abbattuti. Fino ad ora Israele ha colpito a Gaza 90 obiettivi di Hamas e della Jihad Islamica, tra cui l’abitazione del capo dell’ufficio politico di Hamas, Yahya Sinwar.

La situazione in Medio Oriente preoccupa molto anche l’Europa e l’occidente, per questo Josep Borrell, Alto rappresentante per la politica estera della Ue, ha convocato per martedì prossimo un vertice a cui prenderanno parte tutti i ministri degli Esteri degli Stati Membri, al fine di “contribuire al meglio per porre fine all’attuale violenza”. Nelle scorse ore Israele ha abbattuto il grattacielo dove vi era la sede di numeri giornali esteri e colpito la Torre Al-Andalus un grattacielo di 15 piani con uffici e appartamenti.