Guerra in Ucraina, la preoccupazione di Zelensky: "Nessuno vuole combattere con noi, ci hanno lasciato soli"

Più passano le ore e più la situazione dedicata alle sorti dell’Ucraina a causa della guerra causata dalla Russia diventa complicata. Il presidente ucraino rivela che, solamente durante il primo giorno di guerra, si contano almeno 137 morti e 316 feriti inclusi 10 ufficiali.

“Forze nemiche di sabotaggio sono entrate a Kiev, ma io resto qui” afferma con orgoglio Volodymyr Zelensky: “Anche se la Russia mi ha identificato come obiettivo numero uno e i miei familiari come obiettivo numero due. Il destino del Paese dipende esclusivamente dai nostri soldati e dal nostro popolo”. Infatti secondo il presidente: “L’Ucraina è stata lasciata sola a combattere la Russia. Chi è pronto a combattere con noi? Non vedo nessuno. Chi è pronto a dare all’Ucraina una garanzia di adesione alla Nato? Tutti hanno paura“.

Intanto in queste ore ha firmato un nuovo ordine di mobilitazione generale per la difesa dello stato ucraino, in cui è vietato alla popolazione maschile dai 18 ai 60 anni di lasciare il paese: “Questa misura rimarrà in effetto per il periodo in cui sarà vigente la legge marziale”.

La capitale, assediata dalle forze russe, si sta provando in ogni modo a resistere alle avanzate russe. Secondo le fonti del ministero degli interni ucraino, e confermato anche dal sito “Daily Mail“, sarebbero stati dati circa 10 mila fucili automatici ai civili di Kiev.

Joe Biden ha promesso, oltre ad accettare i profughi ucraini, delle sanzioni devastanti nei confronti della Russia promettendo che le loro forze in Europa proteggeranno ogni centimetro del territorio dell’alleanza. Si sta lavorando anche sui siti web ove il gruppo hacker Anonymous, nelle ultime ore, ha annunciato il blocco di “RT Russia Today“.

In Italia invece Draghi sottolinea l’importanza delle pene severe nei confronti della Russia, mentre il Ministro degli esteri Luigi Di Maio esterna la sua preoccupazione per il futuro: “Quello che Putin ha fatto stanotte potrebbe replicarlo in altri Paesi limitrofi, è arrivato ai confini europei, ai confini della Nato. Se non fermiamo subito questo conflitto potrebbe avere effetti devastanti”.