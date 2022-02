Guerra in Ucraina, Kiev potrebbe cadere a breve. Putin: "È un’azione forzata, non ci hanno lasciato altre possibilità"

“Siamo stati costretti a prendere queste misure“ con queste parole Vladimir Putin ha voluto motivare la sua decisione d’invadere l’Ucraina. Commentando le possibili sanzioni dall’Unione Europea, il presidente della Federazione russa sottolinea che la propria nazione resta una parte importante dell’economia mondiale.

Non nasconde comunque che già nelle prossime ore possano nascere dei problemi con alcuni stati: “Ma in un modo o l’altro, già avevamo problemi con questi stati”. Dmitrij Peskov, ritornando a parlare delle sanzioni europee, ritiene di voler dapprima analizzare gli eventi per poi valutare ulteriori passi se sorgeranno problemi.

“Capiamo tutti, voi e io, il mondo in cui viviamo e siamo tutti preparati, in un modo o nell’altro, per quello che sta accadendo in termini di politiche sanzionatorie e di restrizioni” continua il suo discorso Putin ai rappresentanti delle principali aziende del paese: “Quello che sta accadendo è una azione forzata. Ma non ci hanno lasciato la possibilità di fare altrimenti. I rischi per la sicurezza creati erano tali che è stato impossibile rispondere con altri mezzi”.

La capitale potrebbe cadere a breve

L’invasione della Russia continua a farsi più aggressiva con il passare delle ore e, secondo le ultime indiscrezioni, Kiev potrebbe cadere nel giro di poche ore, in cui viene precisato che Mosca ha utilizzato negli attacchi anche i “cruise missile”, cioè i missili da crociera. Tra l’altro alcune esplosioni sono state segnalate anche nella capitale e in varie città del paese.

Il ministro interno dell’Ucraina rivela che i russi sono riusciti a entrare nella capitale attraverso il checkpoint di Vilcha, ma i militari stanno facendo di tutto pur di contrastare l’invasione. Per la Bbc invece carri armati delle forze di invasione russe sono invece già entrati a Charkiv, la seconda città più grande dell’Ucraina, mentre un’esplosione è stata avvertita alla centrale elettrica di Trypilska.

Le truppe russe intanto hanno conquistato Černobyl’ poco prima delle 20 in Ucraina. La notizia viene confermata direttamente dalla presidenza del governo di Kiev.