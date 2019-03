Guaidó contro Maduro: la situazione in Venezuela è sempre più grave

Come già ormai da qualche anno, il Venezuela sta attraversando un periodo di profonda crisi che, con il passare del tempo, sembra essere destinata a peggiorare. Solo poco tempo fa, il Paese era rimasto completamente al buio per circa una settimana, ed a pagare il prezzo più alto di questa catastrofe sono stati i bambini e gli anziani, ospitati in ospedali già al collasso, a seguito del blocco del funzionamento degli apparecchi.

Secondo il Presidente della Repubblica, Nicolás Maduro, le responsabilità di questo improvviso malfunzionamento dell’elettricità si devono ad un attacco hacker elettromagnetico operato per mezzo degli americani, sebbene la grande maggioranza degli addetti ai lavori sostienga che le spiegazioni di Maduro sarebbero infondate, a causa dell’impossibilità di hackerare un sistema analogico.

La situazione ha avuto un’importante evoluzione quando l’ingegnere Juan Guaidó si è autoproclamato Presidente del Venezuela, atto ovviamente non riconosciuto da Maduro, il quale è accusato da buona parte dell’opinione pubblica locale e da 60 Paesi, Italia esclusa, di essere un dittatore. Attualmente, secondo alcune stime, il partito di Guaidó avrebbe un grandissimo consenso popolare, che oscilla tra il 40-45%, a fronte del 9-11% rappresentato da Maduro.

Secondo quanto detto dall’ autoproclamato Presidente del Venezuela, forte delle sue ideologie pacifiste e in contrapposizione con l’uso della violenza, le probabili soluzioni che consentirebbero a quest’ultimo di diventare effettivamente Presidente sarebbero 3: un’elezione, una transizione come già successo nel 1958 in Venezuela ed in altri paesi dell’America Latina, o una presa del potere attraverso un colpo di Stato interno, in quanto le forze armate sono sempre meno convinte dell’operato di Maduro.

A complicare l’operato di Guaidó c’è la forte censura applicata dall’attuale Governo, il quale ritiene che sul suo Paese ci sia una forte influenza negativa realizzata dagli Stati Uniti. Inoltre, si sono verificati molti arresti per i numerosi giornalisti e politici appartenenti all’opposizione ma, secondo quanto detto da quest’ultima, il leader anti governativo sarebbe ancora libero grazie al forte consenso popolare.