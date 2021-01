Greta Thunberg saluta Trump, il vecchietto che sembra molto felice

E’ di buona memoria Greta Thunberg che pubblicando su Twitter una foto di Donald Trump nell’atto di lasciare la Casa Bianca scrive: “Sembra un uomo anziano molto felice che guarda a un futuro brillante e meraviglioso. Che bello da vedere!“. Il messaggio della giovane altro non è che una risposta all’ex presidente americano.

Le parole di Greta Thunberg, leader del movimento dei giovani per il clima, sono la trasposizione esatta di quanto Donald Trump aveva scritto, sempre su Twitter, dopo che la giovane attivista aveva fatto il suo intervento all’Onu, quando due anni fa ci fu il summit sul clima, a New York: “Sembra una giovane molto felice che guarda a un futuro brillante e meraviglioso. Che bello da vedere!“.

La reazione di Greta al Tweet di Trump

Parole difficili da mandar giù, ma il tweet di Donald Trump, settembre 2019, era stato accolto senza offesa e forse anche con ilarità da Greta Thunberg, visto che l’aveva subito inserito nella sua biografia su Twitter. Ora, pero, è il tempo della rivincita: le parole di Donald Trump sono tornate utili alla giovane attivista svedese per salutare l’ormai ex presidente americano mentre sale a bordo dell’Air Force One per lasciare definitivamente la Casa Bianca.

Donald Trump infatti ha già confermato di non voler “prendere parte alla cerimonia di insediamento del suo successore Joe Biden” si legge in dire.it. Una sconfitta dal boccone troppo amaro per riuscire a far festa. Neanche il rapporto con Greta Thunberg era dei migliori, spesso il capo di stato americano ha criticato la giovane attivista attraverso Twitter.

Ora è la volta di Greta Thunberg, l’uscita di scena di Donald Trump è l’occasione giusta per rispondere a tono alla dichiarazione dell’ex presidente. “Chi la fa l’aspetti” recita un vecchio proverbio. Ma è il caso di dire che è proprio così!