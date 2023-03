Greta Thunberg, la paladina del cambiamento climatico, riceve una laurea honoris causa

Non aver frequentato la scuola a volte ha i suoi vantaggi, questa l’accusa che fanno i media conservatori dopo aver appreso la notizia che Greta Thunberg, l’attivista climatica, riceverà il prossimo 9 giugno dall’Università di Helsinki la laurea honoris causa in Teologia. A motivare la decisione dell’Ateneo ha pensato il maggiordomo di Bergoglio, Tuomas Heikkilä.

La motivazione di questo suo riconoscimento è come ringraziamento per le sue lotte e le speranze dei giovani al cambiamento; il professor Martti Nissinen ha aggiunto: “vogliamo essere coraggiosi e di impatto come lei”. Peccato che non tutti sono d’accordo, soprattutto i giornali conservatori che additano la giovane di aver marinato la scuola più e più volte.

Precedentemente, infatti, le era stato conferito il dottorato honoris causa presso l’Università belga di Mons, nel 2019 dal settimanale Time era stata definita persona dell’anno; inoltre lo Stato viene accusato di non fare nulla contro il cambiamento climatico perciò è stato dato il via libera alla giovane.

È una guerra religiosa quella in atto perchè sta a dimostrare che la chiesa ha a cuore i problemi dell’ambiente ed i giovani di tutto il mondo si stanno mobilitando per cambiare le cose nel profondo. Ma l’università di Helsinki non è nuova a simili proposte, altre 30 persone hanno ricevuto queste illustri lauree honoris causa.

Greta ancora una volta è riuscita nel suo intento di far uscire la sua voce, nonostante apertamente atea riceverà un connubio che poco centra con lei, il suo amore per la natura, la lotta contro la plastica, i combustibili fossili e i venerdì che non è andata a scuola per manifestare con i ragazzi per il “Fridays for future” hanno messo a segno una protesta sociale che è arrivata alle più alte cariche, mentre ultimamente è stata fermata dagli agenti per altre forme di protesta, insomma Greta ne ha sempre una da dire!