Gran Bretagna, la Regina Elisabetta II minaccia azioni legali contro Harry e Meghan

La goccia che ha fatto traboccare il vaso si è generata quando Harry ha dichiarato che nel 2022 pubblicherà la sua autobiografia, che sta attualmente scrivendo. Così appena la notizia è giunta a palazzo la Regina ha schierato un esercito di legali per mediare la situazione.

Da Buckingham Palace non è tardata ad arrivare la reazione, “Quando è troppo è troppo” fanno sapere le fonti di The Sun vicine alla Corona, confermando che il palazzo reale è in contatto con diversi avvocati esperti in diffamazione e materie inerenti alla privacy che si preparano a portare in tribunale il principe Harry e la sua consorte nel caso in cui il discusso libro, l’autobiografia di Harry, annunciato lo scorso luglio, dovesse contenere attacchi personali alla Corona creando un danno d’immagine a tutta la famiglia reale. Infatti se qualcuno dovesse essere nominato nel libro e accusato di qualcosa in via diretta, questa potrebbe essere una vera e propria diffamazione nonché violazione dei diritti della corona.

Per far sì che il messaggio arrivi chiaro alla coppia, il mega team di legali al servizio della regina contatterà la casa editrice che pubblicherà il libro delle memorie di Harry, chiedendo di visionare e analizzare nel dettaglio le bozze, valutando se necessario, esercitare il diritto di replica.

La Regina sarebbe giunta a questa conclusione dopo tutto ciò che ha sopportato dall’arrivo di Meghan nella famiglia, che alla loro visione si è dimostrata fin da subito non adatta all’etichetta reale.

Questa battaglia fa molto discutere l’opinione pubblica britannica che si sfoga sui social. I protagonisti in negativo della discussione, agli occhi della popolazione inglese sono Harry e Meghan , i quali nelle ultime settimane ha perso circa 700.000 followers. I fan inglesi e quelli di mezzo pianetapreferiscono invece l’altra coppia reale, il principe William e Kate Middleton che hanno guadagnato un milione di seguaci superando quota 13 milioni.