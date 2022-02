Arriva dalla Gran Bretagna una storia avvolta nel mistero: quella della morte di una giovane ragazza di soli 25 anni, Gaia Young, sorella dello scrittore e commentatore Toby Young e la figlia di Lord Michael Young, venuto a mancare quando lei aveva solo 5 anni. La giovane è deceduta il 21 luglio scorso in Gran Bretagna e l’ospedale in cui il suo cuore ha smesso di battere ha deciso di aprire un’indagine interna per cercare di ricostruire quanto accaduto.

Gaia era, a detta di chi la conosceva, una ragazza solidale e altruista, impegnata nel sociale dato che da anni faceva donazioni allo “Skid Row Running Club” che si occupa di aiutare i senzatetto a Los Angeles. Tre giorni prima di morire Gaia aveva anche donato i suoi capelli all’associazione “The Little Princess Trust” per la creazione di parrucche per i malati di cancro.

Dall’improvviso mal di testa al decesso

La ragazza, laureata in storia all’Università di Bristol, lo scorso 17 luglio, ha trascorso il pomeriggio in bicicletta con degli amici. Rientrata a casa, durante la cena, ha cominciato a non sentirsi bene, lamentando mal di testa e nausea. Si è alzata ed è andata a stendersi sul divano in salotto prima di perdere i sensi. Quando le sue condizioni sono drasticamente peggiorate, è stata portata all’University College London Hospital. All’arrivo nel nosocomio Gaia era ancora cosciente ma risultava confusa e i medici in un primo momento hanno pensato che avesse un’intossicazione, un’infezione o che avesse assunto droghe.

Dopo 16 ore dal suo ingresso in ospedale, le condizioni sono diventate critiche, è stata trasferita in terapia intensiva e attaccata al ventilatore e non ha più ripreso conoscenza. Il 21 luglio ne è stata dichiarata la morte celebrale. I medici hanno definito inspiegabile la morte della giovane, che non aveva problemi di salute pregressi nè era positiva al Covid. Dall’esame autoptico è emerso che il decesso sarebbe avvenuto per “edema celebrale” che si è sviluppato rapidamente ma la causa di questo edema è per i medici sconosciuta.

La madre di Gaia, Dorit Young, è decisa a chiedere giustizia per la morte della figlia, ritenenendo che si sia trattato di un errore dei medici nella diagnosi, dicendo : “Credo che con la dovuta cura non sarebbe morta. Credo che le sia stata negata la possibilità di vivere. Come può morire in ospedale una giovane donna sana, senza che nessuno sappia il perché?”.

Appresa la notizia della sua scomparsa, sono stati tantissimi i messaggi lasciati per lei sui social. Un utente ha scritto: “Chiunque abbia avuto il piacere di conoscere Gaia, ricorderà la sua gentilezza, intelligenza, creatività, natura dallo spirito libero e il suo coraggio nell’essere sempre se stessa”, mentre un altro:“La causa della morte è ancora sconosciuta, ma è stato un grande shock per tutti noi, visto quanto fosse giovane, sana e piena di vita”.