Gran Bretagna, arrestato per stupro un ex ministro dei Tory

Una notizia che proviene dal Regno Unito, dove si apprende che un ex ministro del partito conservatore britannico, appartenente al partito dei Tory, è stato arrestato con la pesante accusa di stupro. Il reato pare si sia consumato nell’arco di tempo che va da luglio 2019 al gennaio di quest’anno. Un crimine reiterato più volte, dove quindi si manifesta anche la recidiva da parte del ministro.

A denunciare tutto è stata una dipendente del parlamento di Londra, puntando il dito contro l’uomo in questione, di cui oggi non è stato ancora diramato nome e cognome. La notizia è stata pubblicata dal Sunday Times, la versione domenicale del quotidiano inglese, riportata in Italia dall’Ansa.

Non si conosce ancora la vicenda in maniera dettagliata, ma pare che il ministro sotto accusa sia già stato scarcerato dietro cauzione, in attesa del processo, che si terrà entro la metà del mese di agosto. Mentre la polizia londinese è intenta ad approfondire le indagini sulla questione, il partito conservatore, da cui proveniva il ministro, ha iniziato a prendere le dovute distanze da queste accuse, affermando di considerare tali crimini in maniera molo seria.

La vittima che ha accusato il politico, secondo quanto riportato dal Times, a seguito di queste violenze subite più volte nel tempo, versa in uno stato di shock emotivo, tale da rendersi necessaria persino la visita in ospedale. La polizia londinese andrà a fondo sulla questione, anche per capire se l’uomo accusato ha attuato tali abusi su altre donne.

Ancora oggi sono troppi i reati di abusi, che vengono registrati quasi quotidianamente, in ogni angolo del mondo. Nonostante le estenuanti battaglie volte a sensibilizzare la popolazione contro questo fenomeno, sono troppi i casi registrati di donne che subiscono violenze. Reati che vengono compiuti in ogni parte del mondo, con picchi di incidenza prevalentemente nelle grandi metropoli.