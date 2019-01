Gli scienziati indiani affermano che le teorie di Einstein e Newton sono sbagliate

Cosa ne pensa l’autore

Francesco Menna - Usare dei libri religiosi per tentare di dimostrare una verità scientifica sembra quasi roba fantascientifica. Che alcuni credano in determinate religioni, va bene, ma che non mischiassero tutto ciò con cose veramente dimostrate e che dunque sono inconfutabili sotto ogni punto di vista, anche dopo centinaia e centinaia di anni.