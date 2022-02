Gli obiettivi di Putin e i possibili schieramenti in campo in caso di terza guerra mondiale

l piano di Putin potrebbe non essere solo quello di attaccare l’Ucraina, dove è scoppiata una guerra che si prevede di portata mondiale: il timore è che l’offensiva russa si allarghi anche ai Paesi Baltici. A ritenerlo sono diversi esperti tra cui Mario Mauro, ex ministro della Difesa italiana che ha affermato: “Il presidente della Russia potrebbe non accontentarsi dell’Ucraina e attaccare anche Estonia, Lettonia, Lituania e gli altri paesi dell’est“. In altre parole, i Paesi facente parti dell’ex Uniove Sovietica.

Della stessa idea è il presidente del Centro Studi internazionali Andrea Margelletti, secondo cui Putin sta manovrando la scena geopolitica mettendo a segno una guerra cui ha lavorato negli ultimi due anni e mezzo. “Portata a casa l’Ucraina, i suoi obiettivi si sposteranno in area Baltica, e credo che a quel punto l’Europa non riuscirà a fermarlo per gli stessi motivi per i quali non ha risposto all’offensiva russa mandando i suoi militari in Ucraina e che anche la Nato non avrà più senso di esistere“, ha aggiunto.

Secondo lui l’Europa “non ha nel dna l’idea di guerra” e non riuscirà dunque a fermare il progetto del presidente russo che ha invece le idee chiare: ricostruire una Federazione Russa allargata nel cuore dell’Europa. Scopo per cui ha anche minacciato di usare la bomba atomica contrio chiunque interferirà nei suoi piani.

Putin punta quindi a ricostruire una Grande Russia, come Hitler mirava a costruire una Grande Germania? Non si sa. Ma una cosa è certa: l’avanzata della Nato verso i confini russi ha allertato Putin, che pare intenzionato a contrastare questa espansione filo-americana vero l’Est Europa. A questo punto, un intervento militare degli Stati Uniti d’America non sarebbe da escludere. Cosa che se dovesse succedere finerebbe inevitabilmente per far scoppiare un conflitto mondiale che creerebbe degli nevitabili schieramenti sull’uno e sull’altro fronte.

Quali sarebbero questi schieramenti? Facile prevederli. Accanto all’America si affiancherebbero gli altri 29 Stati che compongono la Nato.Tra di essi figurano Italia, Germania, Inghilterra, Francia, Spagna, Belgio, Canada, Danimarca, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Grecia, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania, Albania e tutte le nazioni facenti parte dell’ex Unione Sovietica. Dall’altra parte la Russia potrebbe contare sul supporto della Cina e forse della Turchia. Questo sarebbe lo scacchiere mondiale di un conflitto che rischierebbe di mettere fine alla storia di una umanità nemica della pace e dell’unità.