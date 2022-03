Gli 007 ucraini: "Una parte di élite russa vuole eliminare Putin"

Sono circa venti giorni ormai che assistiamo all’ invasione Ucraina da parte della Russia. Purtroppo la situazione non sembra migliorare anche se tutti invocano la pace.

Il popolo ucraino è quello che ci ha rimesso di più, chi scappa ma anche chi decide di rimane sotto i bombardamenti. La situazione è veramente pessima sotto tutti i punti d vista, la guerra sta logorando il paese ma non solo il popolo ucraino è in sofferenza. Ovviamente per ragioni diverse ma anche i russi stanno avendo grosse difficoltà.

Il popolo russo è ormai chiuso al resto del mondo. Il Cremlino ha proibito anche l’utilizzo dei social in modo da non far scoprire al popolo la reale situazione, una propaganda decisamente dittatoriale. Giornali, riviste, canali di informazioni sono stati costretti a chiudere perchè impossibile dare notizie vere e giuste. Le sanzioni, che l’occidente ha messo in atto per contrastare Putin, stanno mettendo la Russia in ginocchio ed il popolo stesso ci sta rimettendo.

Gli oligarchi russi sono stati i primi a rimetterci, vedendosi confiscati tantissimi dei tesori che hanno in giro per il mondo. Insomma, la guerra sta per primo facendo male ai russi stessi, normali cittadini ma anche benestanti.

Gli 007 ucraini, hanno dato una notizia che fino ad ora sembrava una fake news. Varie volte in giro per la rete abbiamo letto questa notizia ma non aveva avuto mai riscontro. Sembra proprio che, visto il malcontento, una parte di èlite russa voglia eliminare Putin. Ovviamente le modalità potrebbero essere; avvelenamento, malattia improvvisa o incidente.

Il metodo per far fuori il presidente russo, deve essere pulito e senza tracce. Dicono anche che il Cremlino abbia inviato terroristi per far uccidere il presidente ucraino Zelensky.

Gli oligarchi e l’elitè russa vorrebbero eliminare Putin per ristabilire i giusti legami con l’occidente. Di fronte a questa situazione, tutti hanno qualcosa da perdere soprattutto a livello economico. Ormai la Russia, tra le sanzione e la propaganda è relegata nei suoi territori, completamente isolata e quasi sola.