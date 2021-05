Giustiziato per omicidio, 4 anni dopo si scopre che potrebbe essere innocente

Quella che arriva dagli Stati Uniti è una vicenda che lascia davvero senza parole, e se alla fine la verità sarà un’altra di quella venuta fuori durante il processo, Ledell Lee avrebbe perso la vita da innocente. L’uomo è stato condannato a morte 4 anni fa e la sua esecuzione è già avvenuta quindi. Lee era accusato di aver stuprato e ucciso una giovane donna. Da sempre l’uomo si è proclameto innocente, ma per la corte di Jacknsoville, lì dove è avvenuto il fatto, era colpevole oltre ogni ragionevole dubbio.

Ma la città di Jacksonville lo scorso anno, nel 2020 quindi, ha dato il via all’esecuzione di ulteriori idnagini per poter stabilire se sia stato veramente Lee a compiere il crimine. E i risultati potrebbero rivelare che l’esecuzione di Ledell altro non potrebbe essere stato che un grosso errore giudiziario. Sull’arma del delitto, infatti, sarebbero state trovate in questi giorni altre tracce di DNA mai identificate prima e appartenenti ad un’altra persona.

La donna uccisa con un mazza

La famiglia ha sempre ritenuto che il proprio congiunto fosse innocente, per cui insieme a delle associaizoni hanno presentato causa alla città di Jacknsoville. Gli avvocati degli attivisti hanno spiegato che il profilo del DNA emerso dalle analisi non corrispondeva a nessuno presente nei database nazionali, così come non identificate son le impronte digitali che erano state scoperte sulla scena del crimine, avvenuto precisamente nel 1993.

Innocence Project, associazione che ha seguito il caso, informa che questo materiale di DNA non era disponibile prima, mentre le analisi effettuate in precedenza si era rivelate incomplete. Nonostante tutto Lee è stato giudicato colpevole e condannato a morte. La vittima dell’omicidio si chiamava Debra Reese.

Adesso dovranno essere le autorità a stabilire se sia sbagliato qualcosa durante il processo. Se sia stato condannato a morte un innocente lo si potrà scoprire solo in seguito, magari nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Le indagini sono comunque riaperte e i colpi di scena non sono assolutamente esclusi.