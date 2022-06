Giubileo della Regina, le parole di Carlo: "Ci è sempre vicino da 70 anni"

Ascolta questo articolo

In questi giorni, il Regno Unito è in fermento perché dal 2 giugno sino al 5, si festeggia il Giubileo della Regina Elisabetta e dei suoi 70 anni di regno. I festeggiamenti hanno portato moltissima gente a festeggiare con lei e la famiglia questo importante evento della sua vita con celebrazioni, concerti, musica, feste solenni e molto altro. Sabato 4 giugno i festeggiamenti sono continuati con tantissima folla.

Durante questa occasione, Carlo, il figlio della Regina Elisabetta e Principe di Galles, si è rivolto chiamandola mamma e le ha riservato parole di grande affetto e amore. Proprio come racconta la BBC che ha seguito tutto l’evento, dandone menzione, il Principe Carlo ha espresso queste parole nei confronti della madre: “Lei ride e piange con noi e, soprattutto, ci è stata vicina in questi 70 anni”.

Il Principe Carlo ha anche aggiunto che servire i cittadini e i suoi sudditi è ciò che fa alzare la madre al mattino, uno sprone per lei e per ciò che fa per il suo popolo. Proprio per il suo lavoro e i servigi che compie, Carlo, il figlio, l’ha ringraziata a nome di tutto il mondo. In questa occasione, una menzione speciale è stata anche riservata al marito della Regina e padre di Carlo.

Infatti, nel ricordare il Principe Filippo, morto nell’aprile scorso all’età di 99 anni, il figlio Carlo si è espresso con queste parole: “La tua forza e resistenza sono molto mancate questa sera, ma sono sicuro che sono qui nello spirito”.

La serata dei festeggiamenti di sabato 4 giugno è stata anche l’occasione per ascoltare le parole del nipote della Regina Elisabetta, ovvero il Principe William, il quale – sempre come riporta la BBC – si è sincerato delle condizioni del pianeta auspicando che, soltanto stando insieme e unendo le forze, è possibile proteggerlo e salvarlo.