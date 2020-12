Gitanjali Rao, scienziata di 15 anni è la ragazza dell’anno per il Time

Il Time ha attribuito il titolo di “Kid of the Year” a Gitanjali Rao, una ragazza di soli 15 anni che si è distinta per la sua passione verso la scienza. Alla sua tenera età ha già ideato delle nuove invenzioni molto interessanti, nel 2017, per esempio, ha realizzato uno strumento in grado di rilevare la presenza di piombo nell’acqua potabile. L’anno precedente il premio era stato attribuito a Greta Thunberg.

C’è da sottolineare che la giovane Gitanjali Rao riesce a destreggiarsi anche con le applicazioni, ha inventato un’app contro il cyberbullismo. Quest’ultima riesce a riconoscere episodi di bullismo sul web grazie all’intelligenza artificiale. L’applicazione potrebbe aiutare soprattutto gli adolescenti e frenare i casi di cyberbullismo in costante aumento.

Gitanjali Rao, quindi, è una giovane scienziata che vive in Colorado selezionata tra oltre cinquemila candidati. Il riconoscimento del Time, però, non è il primo premio che le viene riconosciuto. La ragazza era già stata inserita nella classifica di Forbes intitolata “Top Young Scientist d’America” in cui rientravano i migliori under 30.

La giovane scienziata è stata intervistata da Angelina Jolie ed ha dichiarato con un leggero sorriso “Non sembro il tipico scienziato. In TV si vede sempre un uomo anziano, di solito bianco come scienziato. Era strano per me, sembrava che le persone avessero assegnato ruoli in base al genere, all’età, al colore della loro pelle”. Sembra, quindi, che la giovane abbia voluto sottolineare i pregiudizi che si hanno anche nel mondo telivisivo.

L’intervista è continuata e Gitanjali Rao ha voluto dare un messaggio di speranza ai suoi coetanei e spronarli a dare il loro contributo per un mondo migliore. Ha infatti dichiarato “se posso farlo io, tu puoi farlo e chiunque può farlo”. Il messaggio della scienziata è rivolto a tutti e vuole essere fonte di ispirazione per riuscire a creare un mondo migliore.