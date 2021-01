Gira un video sui binari da caricare su TikTok: 18enne muore travolto da un treno in Pakistan

Una tragedia si è verificata in Pakistan, dove venerdì 22 gennaio un 18enne è stato travolto e ucciso da un treno mentre camminava sui binari ferroviari. Secondo quanto si apprende dai media internazionali, che hanno riportato le testimonianze rese alla Polizia dai testimoni, il giovane stava girando un video che sarebbe dovuto poi finire sui social network, più precisamente TikTok e altri canali. Ma è la parola TikTok che è risuonata spesso durante l’ascolto dei testimoni. In pratica il ragazzo stava facendo quello che viene chiamato “daredevil selfie”, ovvero un “selfie pericoloso”. All’improvviso però è sopraggiunto un treno: il gruppo di amici del ragazzo ha fatto in tempo a mettersi in salvo, mentre il 18enne è stato travolto dal convoglio.

I soccorsi sono stati immediati, ma per lui purtroppo non vi era più nulla da fare. I sanitari hanno cercato di rianimarlo in ogni modo, ma le ferite e i traumi riportati durante l’impatto con il treno erano troppo gravi. Il giovane avrebbe voluto compiere un gesto estremo da mostrare poi a migliaia di spettatori in tutto il mondo. Il tragico fatto di cronaca ha riaperto il dibattito sulla pericolosità di alcuni social network e sulla mania di riprendere video in situazioni di pericolo.

In Italia il caso della piccola Antonella Sicomero

A raccontare la vicenda avvenuta in Pakistan è stata l’agenzia AFP, che ha riportato le testimonianze degli amici della vittima, i quali hanno assistito impotenti alla scena. Gli altri non hanno potuto fare nulla per evitare che il 18enne venisse investito dal convoglio. Sul posto sono stati eseguiti tutti i rilievi del caso da parte degli inquirenti, che adesso vogliono vederci chiaro sulla vicenda. L’episodio ha sconvolto il Pakistan e di quanto accaduto ne parlano tutti i media nazionali.

Secondo quanto riferisce il giornale italiano Fanpage, su TikTok mancherebbe una challenge virale che invita gli utenti a farsi un selfie sui binari proprio negli istanti precedenti che sopraggiunga un treno, per questo il 18enne avrebbe deciso di compiere questo gesto molto pericoloso. Ma in breve tempo il tutto si è trasformato in tragedia, un dramma che adesso ha sconvolto i famigliari e gli amici della vittima e di nessuno riesce a capacitarsi.

Tra l’altro l’episodio avviene a pochi giorni di distanza dalla tragedia che ha visto vittima la piccola Antonella Sicomero a Palermo. La bambina è stata trovata dai genitori nel bagno della sua abitazione, con una cintura di un accapatoio legata al collo e attaccata ad un termosifone. La bimba è stata trasportata in ospedale, dove però poche ore dopo ne è stata dichiarata la morte cerebrale. Anche nel caso italiano, come è noto oramai, la piccola avrebbe voluto caricare un video su TikTok da mostrare poi ai suoi fan. Il padre pensa che la figlioletta sia stata spinta da qualche estraneo a compiere tale gesto.