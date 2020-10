Giovane si ubriaca risvegliandosi la mattina abbracciato a un cane sconosciuto

In seguito a una serata di bagordi in cui si è alzato un po’ il gomito, può succedere di alzarsi la mattina in preda a un forte mal di testa, ma anche senza ricordare nulla di quanto successo la sera prima. Al mattino, a mente fredda, bisogna pensare a quanto successo e rendersi conto delle azioni fatte. Può anche succedere di ritrovarsi nel letto qualcuno che non ci si aspettava. Ecco la storia accaduta a un giovane ragazzo thailandese.

La vicenda che stiamo per raccontare ha avuto luogo a Bangkok, capitale della Thailandia, dove un ragazzo di nome Boom, ha pensato, come molti suoi coetanei di uscire e alzare un po’ troppo il gomito. Al mattino, il giovane si risveglia nel suo letto abbracciato a un cane sconosciuto in quanto non è suo e non lo possiede.

In base alla ricostruzione dei fatti accaduti la sera prima, sembra che Boom abbia incrociato questo cane che si pensa sia randagio, all’esterno di un ristorante, decidendo, in preda ai fumi dell’alcool, di portarselo a casa. In seguito, preso coscienza di quanto accaduto e temendo potesse averlo rapito, si è recato nel luogo in cui lo ha trovato cercando di capire se fosse di qualche proprietario che lo aveva smarrito.

Da quanto appreso e documentandosi un po’ in giro, la cagnolina è una randagia e Boom, a quel punto, ha deciso di adottarla dandole una casa. Ovviamente tutta la scena, compreso il momento in cui il giovane prova a far entrare la cagnolina in macchina, è stato ripreso in un video che è diventato immediatamente virale che documenta anche le difficoltà del giovane.

Da quel momento, Moota, la cagnolina di Boom, è diventata la sua amica al punto che ha deciso di comprarle tutto l’occorrente: da un guinzaglio a del cibo sino alla ciotola per l’acqua. Una storia che ha catturato l’attenzione dei media e anche online e che testimonia ancora una volta il grande amore e rapporto tra un cane e il suo proprietario.