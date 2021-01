Giapponese si fa pagare per non fare niente e diventa una star

Molte persone disoccupate pubblicano un annuncio in cui indicano quale lavoro vorrebbero fare e quali competenze hanno. Il giapponese Shoji Morimoto ne ha pubblicato uno in cui è stato estremamente sincero, ha scritto che vorrebbe essere pagato per non fare nulla e che non sa fare niente. In realtà qualcosa fa: garantisce di stare insieme alla persona per tutto il tempo in cui lo noleggia.

Per quanto assurdo possa sembrare il suo lavoro, Shoji è richiestissimo ed è diventato una celebrità in Giappone; viene inviato in trasmissioni televisive, scrive libri ed è diventato un manga.

Tutto è iniziato nel 2008, con un tweet si è offerto per “essere presente”, stare insieme alle persone e svolgere semplici compiti come per esempio guardare i fiori di ciliegio o accompagnarle in un negozio o ascoltarle. Il suo profilo Twitter nel giro di poco tempo è passato da pochi followers a 270mila facendolo diventare famosissimo come Mr Noleggio.

Il lavoro del 37enne giapponese in realtà è molto più variegato di quello che sembra. Le persone lo pagano il più delle volte per avere qualcuno che le ascolti, ma le esperienze che ha vissuto sono tante. Racconta che ha dovuto accompagnare una donna a presentare un’istanza di divorzio, ha presenziato ad un matrimonio in cui lo sposo non voleva nessuno dei suoi conoscenti, una volta invece ha dovuto fare conforto ad un imputato in tribunale. Un’altra volta ancora ha incontrato un uomo con l’hobby di visitare alberghi di lusso e che voleva condividere questo passatempo con qualcuno. La sua giornata lavorativa inizia presto e finisce oltre le 10, non si può pertanto dire che non faccia nulla.

Anche se quando ha iniziato Shoji Morimoto era disoccupato, nell’annuncio non chiede un compenso, ma solo un rimborso spese per trasporto e vitto. Spesso però sono i clienti ad insistere per offrirgli una mancia. Lui confessa che all’inizio si vergognava ad accettarla ora non più. Shoji Morimoto ha raccontato di aver avuto questa idea dopo aver letto Nietzsche. Una laurea e un master in Fisica non gli bastavano ad assicurargli un futuro felice perché si è reso conto di questo: “Sono andato all’università perché lo facevano tutti quelli che conoscevo, ho seguito la corrente senza pensarci, raramente ho fatto scelte davvero mie”.

Il giovane giapponese ha deciso pertanto di provare una strada alternativa offrendosi con un tweet per “esserci” per chi lo volesse con lui, senza però svolgere nessun compito.