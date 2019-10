Giappone, senzatetto allontanati dai rifugi durante la tempesta Hagibis

In seguito al fatto dei due senzatetto allontanati durante la peggiore tempesta che la regione nipponica abbia mai visto negli ultimi dieci anni, la risposta resa in TV dal primo ministro giapponese conferma che i rifugi dovrebbero essere aperti a tutti ed in qualsiasi momento dell’anno.

Ciò nonostante, quando due senzatetto hanno cercato di trovare riparo in un rifugio nella metropoli di Tokyo, sono stati allontanati senza alcun indugio perché non avevano alcun indirizzo da dare al momento della registrazione per accedere al rifugio stesso ed evitare così la terribile tempesta in corso. Questo caso ha suscitato un ampio dibattito in Giappone, tanto che TV e radio di tutto il paese ne hanno parlato a lungo.

Con il diffondersi di queste news sui social media, una parte dell’opinione pubblica ha mostrato indignazione per le decisioni prese da parte di coloro che hanno gestito il rifugio, mentre un’altra ha sostenuto la necessità di avere a disposizione dei luoghi separati a causa dell’igiene e dello stato mentale dei soggetti interessati, eventualmente pericolosi per la restante popolazione nel rifugio anti-tempesta.

La maggior parte dei senzatetto di Tokyo vive nei parchi, nelle strade o lungo i fiumi. Raramente si mischiano con il resto della popolazione, ma il tifone li ha visti costretti a cambiare queste loro abitudini ed a dirigersi nei centri di accoglienza per evitare la tempesta in atto.

Questo caso ha fatto sorgere alcune domande in merito al supporto dato ad ogni singolo individuo, indipendentemente dal suo stato sociale e civile. Le gravi e drammatiche conseguenze causate dalla tempesta hanno mostrato le “falle” di un sistema ritenuto buono come quello Giapponese.

Emblematico il fenomeno dei senzatetto che apparentemente in Giappone, secondo le stime dei sondaggi raccolti dal governo, risulta diminuito grazie a programmi pubblici di assistenza sociale di successo. Ora, la notizia dei due senzatetto respinti da una struttura di Tokyo nel bel mezzo del tifone Hagibis, solo perché non hanno potuto dichiarare un indirizzo di residenza, quando appunto un rifugio, secondo i media giapponesi, dovrebbe essere garantito a tutti, crea indignazione.