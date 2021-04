Giappone, sbatte la testa durante un match: muore lottatore di sumo

Il sumo è uno degli sport più apprezzati e praticati in Giappone. Gli sportivi che praticano questa disciplina riescono a raggiungere la stessa fama dei calciatori. Purtroppo, durante i vari incontri, non sempre tutto fila per il verso liscio e molti di loro rischiano di compromettere seriamente la loro vita. È proprio quanto successo a Mitsuki Amano, noto come Hibikiryu, un lottatore di sumo molto celebre nel Paese del Sol Levante che, purtroppo, non ce l’ha fatta.

Lo scorso 26 marzo è rimasto vittima di un terribile incidente durante il match, dove ha sbattuto violentemente la testa. A distanza di più di un mese di agonia, s’informa della sua morte avvenuta proprio nella giornata odierna. In base a quanto affermano le agenzie di stampa giapponesi, l’uomo sarebbe morto, in seguito a una grave insufficienza respiratoria acuta, ma sono in molti a lamentarsi di un ritardo dei soccorsi che può averne pregiudicato la morte.

In seguito alla sua morte, sono sorte tantissime polemiche. Molti, infatti, accusano i mezzi di soccorso che, pare, essere stati lentissimi. A conferma di tutto ciò, vi è un video che è stato pubblicato subito dopo il match e che mostra Hibikiryu, a faccia in giù, sulla piattaforma di argilla dove si sta svolgendo il combattimento che sta attendendo che arrivino i soccorsi.

Nel video si scorge che, nel momento dell’incidente che gli è accaduto sino a quando arrivano i soccorsi, passano diversi minuti che potrebbero essere stati fatali per lui. In seguito all’arrivo dei mezzi di soccorso che gli hanno fornito le prime cure, è stato portato immediatamente all’ospedale della capitale giapponese dove purtroppo è deceduto.

Sempre, secondo le fonti della stampa, il lottatore di sumo era cosciente e avrebbe anche parlato con i medici durante il percorso al nosocomio. La federazione giapponese di sumo si è espressa in merito, affermando che vi è “un nesso causale tra la morte del lottatore e il suo infortunio non è ancora chiaro”.

Hibikiryu è il primo lottatore di sumo in attività a morire dal maggio scorso, dove è deceduto anche Shobushi, per una insufficienza multiorgano e aver contratto il Covid.