Mentre in Europa la pandemia di Covid sembra riprendere vigore, il Giappone nelle scorse 24 ore ha registrato la cifra di zero morti. Nel Paese nipponico in questo periodo sono aumentate le somministrazioni di vaccino anti Covid-19 e oltre il 70% della popolazione è ormai immunizzata. Era dal 2 agosto 2020 che non si registrava una giornata senza alcun morto per il virus, secondo l’emittente NHK. Sabato si erano invece registrati soltanto 3 morti, poi domenica la cifra ha toccato quota zero.

A maggio del 2021 il Giappone aveva fatto registrare la cifra di 216 morti a causa del coronavirus Sars-CoV-2. Da quella data, complice ovviamente la campagna vaccinale, i numeri si sono via via stabiliti e la situazione è tornata progressivamente alla normalità, tanto che ora il periodo di quarantena è stata ridotta da 10 a 3 giorni per le persone in viaggio di affari che abbiano ricevuto due dosi del vaccino contro il Covid-19.

Direttiva non riguarda i turisti

La direttiva che interessa la quarantena per il momento in Giappone non riguarda i turisti, per i quali il periodo di quarantena rimane di 10 giorni. Gradualmente anche gli studenti dotati di un regolare permesso studio potranno rientrare nel Paese, così come anche gli impiegati con qualifiche specifiche e in possesso di una speciale autorizzazione da parte del datore di lavoro.

In Giappone i morti per Covid dall’inizio della pandemia ammontano a 18.320. Il Paese nipponico è stato uno dei più colpiti in Asia dalla pandemia, e si è anche temuto per le Olimpiadi 2020, tenute quest’anno nel 2021 e rinviate proprio a causa del Covid. Prima della manifestazione nel Paese ci sono stati focolai piuttosto importanti.

Negli Stati Uniti d’America, ma anche in Europa, come già detto in apertura sembra che la pandemia abbia ricominciato a correre, nonostante anche in queste zone del mondo vi sia un alto numero di vaccinazioni (nel Vecchio Continente solo alcune nazioni stanno andando più lente delle altre). La guardia deve comunque restare altissima, basti pensare che in Cina vi sono ancora fortissime restrizioni per le persone che arrivano da altre parti del mondo.