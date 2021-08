C’è allarme in Giappone, dove in queste ore le autorità sanitarie nipponiche hanno riferito di aver bloccato 1,63 milioni di fiale contenenti le dosi del vaccino anti Covid sviluppato da Moderna. Secondo quanto si apprende dai media internazionali, pare che all’interno di 560.000 fiale siano state trovate “sostanze estranee”, che non dovrebbero assolutamente esserci nei sieri. Non è chiaro di che tipo di sostanze si tratti. Fatto sta che la somministrazione di tale vaccino è stata, per il momento, sospesa, almeno per quanto riguarda i lotti interessati.

La notizia viene confermata anche dalla società giapponese Takeda, che si occupa della commercializzazione del siero di Moderna in tutto il Paese del “Sol Levante”. “Abbiamo ricevuto notizie da numerosi centri di vaccinazione secondo cui sostanze estranee sono state trovate nelle fiale ancora chiuse” – così precisa un comunicato della stessa società, che vuole anch’essa vederci chiaro su che cosa stia succedendo. Il Governo ha assicurato che la campagna di vaccinazione proseguirà comunque con altri sieri.

Indagini in corso

Al momento sono in corso le relative indagini da parte delle autorità. Secondo quanto riferisce Repubblica sulle sua pagine online, Takeda avrebbe già chiesto spiegazioni a Moderna, ma la società per ora non avrebbe rilasciato nessuna risposta. “Previa consultazione con il ministero della salute, abbiamo deciso di sospendere l’uso del vaccino dal lotto dal 26 agosto” – così spiega Takeda.

I vaccini finito nell’occhio del ciclone sarebbero stati prodotti in Spagna. L’azienda farmaceutica giapponese ha rassicurato comunque la popolazione, spiegando che per ora non ha ricevuto notizie relative ad eventuali problemi di salute sulle persone. Chi ha ricevuto il siero sta quindi abbastanza bene.

“Al momento nessun problema di sicurezza o efficacia è stato rilevato” – così ha reso noto Moderna che si è resa disponibile a indagare con le autorità giapponesi. La tensione nella popolazione comunque c’è. Come già detto non è chiara la natura della sostanza che avrebbe contaminato i vaccini anti Covid. Non ci resta che attendere delle risposte in tal senso.