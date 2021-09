Una terza persona è deceduta in Giappone dopo aver ricevuto il vaccino anti Covid sviluppato da Moderna. Secondo quanto si apprende dalla stampa internazionale, le autorità stanno indagando a fondo su questo ennesimo caso, per cui si sta cercando di capire se la morte della vittima, un uomo di 49 anni, sia da attribuire al vaccino. L’uomo sarebbe stato allergico alla farina di grano saraceno. La dose gli è stata somministrata lo scorso 11 agosto, poi il 49enne è deceduto il giorno dopo.

Il Ministero della Salute nipponico ha spiegato che l’autopsia non ha riscontrato emorragie cerebrali o anomalie cardiopatiche, ma le autorità spiegano chiaramente che un nesso casuale tra il vaccino e la morte non è stato ancora accertato. Secondo quanto spiega l’agenzia Ansa, il decesso del 49enne segue quello di altri due uomini nelle scorse settimane, rispettivamente di 30 e 38 anni, dopo la seconda inoculazione del vaccino: anche per costoro le cause del decesso sono ancora in fase di investigazione.

Acciaio inox nelle fiale

Sempre i media internazionali specificano che l’uomo deceduto era stato vaccinato con una fiala appartenente ai lotti ritirati dal commercio lo scorso agosto, quando le autorità sanitarie avevano ricevuto delle segnalazioni circa alcune “sostanze estranee” presenti in un lotto di fiale. In quell’occasione le autorità spiegavano che nelle fiale furono trovate tracce di acciaio inossidabile, circostanza forse dovuta ad un errore nei processi di confezionamento.

La Takeda, la società che si occupa della distribuzione del vaccino Moderna in Giappone, aveva sottolineato di aver ricevuto nuerose segnalazioni da molti centri vaccinali del Paese. Nelle scorse settimana 1,63 milioni di dosi di vaccino Moderna sono state ritirate dal commercio.

Il Ministero della Salute giapponese non esclude comunque provvedimenti amministrativi nei confronti di Takeda una volta conclusa l’indagine. Nelle prossime ore potranno sicuramente conoscersi ulteriori dettagli su questa vicenda e anche sul decesso del 49enne e delle altre persone. Anche in Giappone la campagna di vaccinazione prosegue spedita.