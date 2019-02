Giappone, bimbo nato prematuro da record: pesa 268 grammi. Ora può andare a casa

Non è il primo caso al mondo di un bambino nato con un peso inferiore ai 300 grammi; tra questo ci sono tre bimbi nati in Giappone e uno in Germania. Tutti e cinque sono riusciti a sopravvivere nonostante l’esile corpicino.

L’ultimo caso si è verificato in Giappone; il piccolo è nato alla 24ma settimana di gestazione e pesava appena 268 grammi. I medici hanno deciso di farlo nascere pria del tempo perchè si sono accorti che il bimbo durante la gravidanza non cresceva.

Il caso del bimbo

La mamma aveva qualche apprensione e non era sicura che il bambino potesse sopravvivere; invece, tutto è andato bene. Dopo 5 mesi dal giorno in cui il piccolo è nato, in cui pesava solo 268 grammi, ora il bimbo ne pesa 3.238. Le sue condizioni di salute sono buone: sta bene, beve normalmente il latte ed è forte tanto che i medici hanno deciso di farlo uscire dal reparto di unità di terapia intensiva neonatale dell’ospedale universitario Keio, a Tokyo.

Il medico che in modo particolare ha seguito il neonato, la sua nutrizione e crescita, Takeshi Arimitsu, ha affermato che in questi casi sono necessarie prudenza e attenzione ai risvolti etici; poi ha aggiunto: “Anche se un bambino nasce in uno stadio così precoce, esiste una possibilità che possa poi lasciare l’ospedale in salute“. L’ospedale, in un comunicato, ha fatto notare che sono rari i bambini, specialmente i maschietti, che riescono a sopravvivere se alla nascita pesano meno di 300 grammi.

Nell’Università dell’Iowa c’è un registro in cui si annotano tutti i casi di nascita prematura in cui il peso sia più basso del solito e che sopravvivono. Prima del bambino giapponese, il record sul peso era di un bambino in Germania che pesava 274 grammi; sempre in Germania c’è il record della bambina che alla nascita pesava 252 grammi.