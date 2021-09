Una terribile tragedia si è verificata in un distributore di carburanti in Germania, precisamente a Idar-Oberstein, nel Land della Renania -Palatinato. Secondo quanto riferiscono i media tedeschi, infatti, un ragazzo di 20 anni è stato ucciso a colpi di pistola da un cliente 49enne che non indossava correttamente la mascherina. Il giovane, di professione cassiere, aveva chiesto al cliente di mettere la mascherina in volto, questo in modo da rispettare il regolamento anti pandemia.

Per tutta risposta il 49enne si sarebbe allontanato dall’attività, salvo poi far ritorno poco dopo ed esplodere alcuni colpi di pistola contro il 20enne. Per lui i soccorsi sono stati immediati, ma purtroppo i sanitari non hanno potuto far nulla per poter evitare il decesso del 20enne. Il cliente pare avesse acquistato due casse di birra, ma una volta davanti alla cassa l’addetto ucciso gli avrebbe intimato di mettere il dispositivo di protezione individuale.

Il killer: “Dovevo dare un segnale”

L’omicida è stato fermato il giorno dopo e ha cercato di fuggire a piedi. Alla Polizia ha raccontato di essere sotto stress a causa del perdurare dell’emergenza pandemica e che quindi avrebbe dovuto “dare un segnale”. Inizialmente l’uomo ha anche detto di aver dimenticato la mascherina per entrare nell’attività commerciale.

Il negozio si trova proprio nell’area di un distributore carburanti. Il 49enne, come già detto, è stato fermato il giorno dopo il delitto. Per il 20enne sarebbe stato fatale l’unico colpo di pistola esploso all’altezza della testa da distanza ravvicinata. Il killer avrebbe ucciso il cassiere alla sua seconda richieta di indossare la mascherina.

Secondo la ricostruzione operata dagli inquirenti, quando è tornato, l’assssino aveva il volto coperto dal dispositivo di protezione individuale. Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli su quanto avvenuto in Germania: una tragedia che ha sconvolto l’intero Paese e il Land della Renania-Palatinato.