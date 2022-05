Ascolta questo articolo

Un terribile incidente stradale si è verificato a mezzanotte e trenta di sabato 28 maggio a Enzkreis, in Germania, nel Land del Baden-Württemberg. Secondo quanto riferisce la stampa tedesca, una Mercedesc Classe C si è improvvisamente schiantata contro un albero sulla strada tra Muhlacker e Illingen, la B10. Il veicolo, al cui interno viaggiavano due cittadini italiani, dopo l’impatto contro l’albero ha preso fuoco in pochissimi istanti, tanto che i due uomini sono rimasti intrappolati all’interno del veicolo.

Per loro, nonostante i soccorsi siano stati tempestivi, non vi è stato nulla da fare: sarebbero morti carbonizzati all’interno dell’abitacolo. Le vittime sono Nicola Tarantino, 45 anni e originario di Tuturano, piccola frazione di Brindisi, e un 35enne di origini campane. Sul posto si è recata la polizia federale tedesca per i rilievi del caso, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere il rogo della vettura.

Lutto tremendo

Secondo quanto riferisce la polizia tedesca al bivio per la città di Mühlhausen, l’auto ha lasciato la strada principale a tutta velocità per poi schiantarsi appunto contro l’albero. La Mercedes avrebbe inoltre preso immediatamente fuoco. Al momento non è chiaro che cosa si stato a scatenare il rogo della vettura, questi particolari saranno le indagini a chiarirlo.

Non sono neanche chiare le circostanze che hanno portato al sinistro mortale. I due occupanti del veicolo a quanto pare non avrebbero fatto in tempo ad uscire dall’abitacolo in modo da potersi mettersi in salvo. Il veicolo viaggiava in direzione di Illingen quando è accaduto il sinistro costato la vita a Tarantino e all’occupante che viaggiava con lui.

I famigliari delle vittime sono stati avvisati in queste ultime ore. A Tuturano il lutto ha colpito proprio nel giorno della festa patronale dedicata alla Vergine del Giardino, patrona della cittadina. Nicola Tarantino era molto conosciuto nella sua cittadina: lavorava da diverso tempo in Germania, come riferisce SenzaColonne News, ma di tanto in tanto faceva ritorno nella sua terra natia. Il primo maggio scorso un altro lutto aveva colpito la stessa Tuturano, quando in un altro incidente stradale avvenuto in località Cerano (sulla costa sud di Brindisi) perse la vita il calciatore della ASD Leone Soccer Tuturano, Gianni Sabella.