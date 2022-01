Germania: spende 15mila euro per avere "un aspetto disumano"

Un uomo tedesco è diventato noto sul web dopo che ha speso circa 15mila euro in piercing, tatuaggi e altre modifiche al corpo con lo scopo di ottenere un aspetto “il meno umano possibile“. Si tratta di un 28enne noto solamente con il suo handle di Instagram “Black Depression“, nel quale pubblica immagini del suo aspetto singolare.

Tra le modifiche estreme che l’uomo ha apportato al proprio corpo si contano tatuaggi alla faccia per sembrare un puzzle, cartilagine rimossa dalle orecchie, piercing allargati al naso e alla bocca, pupille degli occhi tatuate di nero. Non si fermano qua i cambiamenti estetici che il 28enne ha scelto di apportare al proprio corpo.

Una volta aperta la sua bocca infatti si nota che tutta l’arcata dentale superiore dell’uomo è stata ricoperta di titanio, mentre la sua lingua è stata tagliata a metà per dargli due punte. “Le modifiche al corpo mi hanno sempre affascinato da diversi anni“, spiega Black Depression, “posso fare la mia cosa individuale, non la stessa che fanno gli altri“.

L’uomo dice di essere felice di poter creare e cambiare il suo corpo per ottenere l’aspetto desiderato. “Non seguo una moda come molte altre persone. Negli anni ho sviluppato la mia moda personale, che nessun altro indossa“. Per ottenere il risultato voluto il 28enne si è rivolto a molti artisti di body modification da tutto il mondo, ma ha anche fatto alcune procedure da solo. La prima modifica che scelse di fare all’età di 20 anni fu la procedura di divisione della lingua. In seguito il taglio del padiglione auricolare in entrambe le orecchie.

Nonostante il suo aspetto decisamente singolare, l’uomo non si ritiene ancora pienamente soddisfatto e progetta di sottoporsi ad altri cambiamenti nel prossimo futuro. Il suo look particolare non ha precluso la sua vita sentimentale: il 28enne ha infatti una relazione con una donna che, come lui, è appassionata di body modification.