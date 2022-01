Attentato intorno alle ore 12:00 di oggi all’università di Heidelberg, in Germania, dove un uomo ha aperto improvvisamente il fuoco contro i presenti. Il dramma è avvenuto a Neuenheimer Feld, nel Baden-Württemberg. Secondo quanto si apprende dai media internazionali, l’uomo che ha sparato si è poi tolto la vita. L’attentatore ha agito nei pressi delle aule di scienze naturali e nella zona che si trova vicino ad alcuni reparti dell’ospedale universitario.

Sul posto è immediatamente intervenuta la polizia tedesca con squadre speciali che ha transennato l’area. Le ambulanze hanno soccorso le persone rimaste ferite: al momento non è chiaro quanti siano i feriti e quali le loro condizioni. Non si conosce neache il movente che ha portato all’attacco odierno al campus universitario in questione. “Un autore solitario ha ferito diverse persone con un’arma lunga in un auditorium. L’uomo è morto” – con queste parole la polizia ha confermato l’accaduto.

Shock in università

L’università di Heidelberg è una delle più importanti della Germania e tra le istituzioni più vecchie e prestigiose d’Europa. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa tedesca Bild, l’autore della sparatoria sarebbe uno studente, ma questi particolari andranno confermati nelle prossime ore. Le indagini sono tutt’ora in corso.

Al momento le autorità escludono che si sia trattato di un attentato di matrice politica o religiosa. Le generalità dell’uomo che ha sparato non sono state rese note. Per il momento, lo precisiamo, si parla soltanto di feriti e di nessuna vittima. Non è la prima volta che in Europa e nel mondi in generale si verifica un episodio del genere.

Basti pensare a quanto accaduto nel settembre 2021 in Russia, precisamente nella città di Perm, in Siberia, dove un 18enne sparò all’impazzata all’interno della locale università. “Odio tutti e l’ho fatto per me stesso” – così riferì alle autorità l’autore della sparatoria, che fu prontamente arrestato dalla polizia.