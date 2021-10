Sono ore di estrema apprensione, queste, in Germania, per la scomparsa di una bimba di 11 anni,avvenuta sabato scorso, mentre faceva jogging a Holzheim-Eppisburg, nel distretto di Dillingen, in Baviera. La famiglia adottiva della piccola ha denunciato la sua scomparsa e il timore è che possa essere rimasta vittima di una setta che abusa di minori., la a “Twelve Tribes” o setta delle “Dodici Tribù”, cui appartengono i genitori naturali della bambina di cui si sono perse le tracce.

La bambina è stata data in affido ai due quando aveva 3 anni ma ha sempre visto e frequentato i suoi genitori biologici. L’ultima visita con loro, infatti, risale allo scorso settembre.

La mail che ha seminato terrore nei genitori adottivi

Il padre adottivo della piccola ha raccontato alla stampa locale di essere stato contattato da un membro della comunità delle “Dodici Tribù” via e-mail con il seguente contenuto: “Non dovresti preoccuparti, sta bene, ora è con i suoi genitori”. Ovviamente questo messaggio ha gettato nel terrore la famiglia adottiva della minore scomparsa.

Non si tratterebbe,dunque, di un allontanamento volontario, pertanto la polizia sta seguendo la pista della setta. Le Dodici Tribù avevano, in origine, sede in Germania ma quando il governo tedesco ha preso provvedimenti contro di loro, sono stati costretti a trasferirsi in Repubblica Ceca. Nel 2013 è stato scoperto che ben 40 minori erano stati vittime di violenza da parte dei genitori appartenenti alla setta.

Secondo i loro dettami, i bambini devono essere istruiti esclusivamente tra le mura domestiche e vengono regolarmente puniti con la verga. La polizia sta cercando di indagare anche in Repubblica Ceca, a Skalna, nella regione di Karlovy Vary, luogo in cui si è trasferita la setta, dopo essere stata mandata via dalla Germania e in cui potrebbe essere stata portata la bambina.