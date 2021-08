La modella Jessica Leidolph di 36 anni durante un servizio fotografico, di cui non si conosce ancora l’organizzazione, è stata sbranata da un leopardo all’interno del recinto nell’est della Germania, “morsa continuamente sulla guancia, sull’orecchio e e ancora sulla testa”, secondo il tabloid tedesco Bild.

La donna è stata attaccata dall’animale martedì 24 agosto, secondo la notizia diffusa dalla BBC, ed è stata trasportata in ospedale dove versa in condizioni gravissime. L’aggressione è accaduta a Nebra, nella Sassonia-Anhalt, in un centro privato per animali ormai in pensione, già ampiamente utilizzati in produzioni cinematografiche, film per la TV e spot pubblicitari da Game of Thrones alla BMW.

Nel recinto incriminato c’erano i due felini, Troy e Paris, già impiegati in passato per uno spot pubblicitario di tv al plasma. La proprietaria della struttura che ospita gli animali da esposizione non ha inteso riasciare nessuna dichiarazione, e il gruppo Peta che si occupa della difesa dei diritti degli animali, ha richiesto che i leopardi siano accolti da centri di soccorso riconosciuti dallo Stato, dove non potranno più essere sfruttati a scopi commerciali.

La polizia del Burgenland ha dichiarato: “Stiamo indagando, l’accusa potrebbe essere quella di lesioni personali”, hanno riferito gli agenti, smentendo la notizia diffusa, in un primo momento, secondo la quale il feroce animale fosse fuggito, accertando che “non sussiste alcun pericolo per la popolazione”.

Questo terribile episodio di cronaca ha fatto riaffiorare alla mente l’episodio in cui il domatore Maxim Orlov è stato assalito dalla leonessa Vega durante uno spettacolo circense, nella regione russa di Novosibirsk, affondando i suo denti sulla gamba dell’uomo che si era lanciato verso di lei con un bastone per richiamarla all’ordine, mentre lottava con un altro felino. Tra i membri del pubblico inorridito c’era anche una donna incinta, colta da un attacco epilettico durante lo show cruento e sanguinario.