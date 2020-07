Germania: Milka perde la causa con Ritter Sport, l’unica che potrà vendere cioccolato “quadrato”

La guerra del cioccolato che ha contrapposto per oltre un decennio Ritter Sport alla Milka, ha finalmente un vincitore. Come stabilito dalla corte federale di giustizia della Germania (Bgh), Ritter Sport ha il diritto a mantenere il monopolio del cioccolato venduto in forma quadrata.

La controversia promossa dalla Milka, contestava ai rivali la fornitura monopolistica della cioccolata in quadrati. In un primo momento ad accogliere le rimostranze del marchio svizzero che fa parte del gruppo alimentare Mondelez International, era stato il tribunale dei brevetti. Successivamente, lo stesso ente si era espresso a favore del concorrente, un colosso che vanta 1500 dipendenti in 100 Paesi e realizza un fatturato annuo di 482 milioni di euro.

La sentenza definitiva che ha districato definitivamente la matassa, è arrivata ora dalla corte federale di giustizia di Karlsruhe, la stessa che ha stabilito che in Germania l’unico cioccolato di forma quadrata potrà essere proposto dal marchio Ritter Sport.

Per il massimo organo di giustizia costituzionale della Repubblica Federale di Germania, nessun marchio può rivendicare protezione se è costituito esclusivamente da una forma. Ciononostante, il caso della Ritter Sport deve essere letto sotto un’ottica diversa. La forma quadrata, pur non caratterizzandosi per un particolare valore artistico che non incide nemmeno sul prezzo, agli occhi del consumatore finale rappresenta un’indicazione non solo della provenienza, ma anche della qualità del prodotto che acquista.

Sulla base di questa sentenza, la casa della celebre mucca viola non potrà più offrire cioccolato con imballaggi quadrati. Ritter Sport continuerà invece ad essere l’unica marca di cioccolato quadrato disponibile nei negozi e nei supermercati della Germania. Thomas Seeger, responsabile degli affari legali di Ritter Sport, dopo essersi rallegrato per il favorevole epilogo della controversia, ha precisato che “per noi come società di proprietà familiare relativamente piccola, la forma quadrata dei nostri imballaggi ha lo stesso peso che ha il colore viola per il nostro concorrente, colore che è anche protetto da marchio”.