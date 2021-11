Se in Italia la situazione Covid-19 sembra essersi in un certo senso calmata, non va così in altri Paesi europei, come ad esempio la Germania, che in queste ore sta vedendo crescere sempre di più il tasso di contagi. In queste ore l’incidenza è salita a 201,1 casi ogni 100.000 abitanti, un record assoluto per la nazione teutonica. Fino ad ora il record era stato di 197,6 casi ogni 100 mila abitanti, cifra quest’ultima toccata il 22 dicembre del 2020. Il Paese deve poi fare i conti con una certa renitenza alla vaccinazione, in quanto meno del 70% della popolazione ha deciso di vaccinarsi contro il Covid-19.

La nuova impennata di contagi sta preoccuopando, e non poco, le autorità, che invitano la popolazione a vaccinarsi contro il Covid-19. Per il momento non si parla di nessuna restrizione particolare, anche se nella vicina Austria, come si sa, da oggi 8 novembre scatta il lockdown per non vaccinati, che non potranno recarsi in bar e ristoranti. Potranno entrare in queste attività solo le persone che dimostreranno di essere vaccinate o guarite dalla malattia da almeno sei mesi.

La decisione della Sassonia

In Germania preoccupano alcune situazione epidemiologiche, come sta accadendo in Sassonia, dove le autorità del Land hanno deciso per una nuova stretta. L’accesso a bar, ristoranti ed eventi culturali sarà riservato soltanto a coloro che saranno in possesso della certificazione verde anti Covid-19.

Secondo quanto riferisce Rai News sul suo sito ufficiale, la Sassonia vive un’esplosione del contagio che la vede al primo posto fra le regioni tedesche per l’indice settimanale: sono infatti 491,3 le persone colpite da virus su 100 mila abitanti in sette giorni. Subito dopo seguono i Laender della Turingia con 427,5 e della Baviera con 316,2.

E la pandemia dilaga ancora in Russia, dove, complice anche qui la bassa percentuale di persone vaccinate, si sta assistendo ad una recrudescenza dei casi. Sono oltre 1.000 le persone che al giorno stanno perdendo la vita in Russia. Nel corso delle ultime 24 ore in Russia sono stati rilevati 40.096 nuovi casi di Covid-19 e 1.159 decessi.