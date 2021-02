Germania, Kasia Lenhardt trovata morta nel suo appartamento: si era lasciata con Boateng una settimana fa

Lutto nel mondo della moda. Il corpo della bellissima modella polacca Kasia Lenhardt, 25anni, è stato rinvenuto nel suo appartamento di Berlino. Kasia aveva avuto una relazione di 15 mesi con il calciatore del Bayer Monaco Jerome Boateng, fino alla scorsa settimana, quando lui ne aveva annunciato la fine tra accuse di ricatti e infedeltà.

Nel commento diffuso dalla polizia della Capitale tedesca si legge: “Ieri sera alla 20:30 c’è stata un’operazione a Charlottenburg per un apparente suicidio. Nella casa è stata trovata una persona senza vita. Non ci sono segni di negligenza da parte di terzi”.

Chi era Kasia Lenhardt

La notizia della morte della modella è stata confermata dall’amica e collega Sara Kulka che, su Instagram, ha scritto: “Riposa in pace. Sei una persona meravigliosa, mi manchi e mi sarebbe piaciuto dirti addio. Spero che trovi la tua pace ora e che la verità venga fuori”.La modella lascia un figlio piccolo, Noah, avuto da una precedente relazione, conclusasi 3 anni fa.

La vittima era molto nota in Germania, dove aveva costruito la sua carriera partecipando, nel 2012 al concorso Next Top Model, piazzandosi quarta ma già all’età di 7 anni era avvenuto il suo esordio in passerella. Nel suo ultimo post su Instragram, la modella scrive una didascalia enigmatica: “Ora è dove tracci il limite. Abbastanza”. Intanto, mentre sono in corso gli accertamenti sulla causa del suo decesso, il quotidiano tedesco Bild ha rivelato che Kasia il 5 gennaio scorso è stata coinvolta in un incidente automobilistico nella Mini di Boateng.

La ragazza, dopo uno schianto contro un lampione, è stata immediatamente soccorsa e portata in ospedale, dove le è stato rinvenuto un tasso alcolico molto elevato nel sangue. Nelle prossime ore, sicuramente, dal lavoro degli inquirenti emergeranno ulteriori dettagli che serviranno a capire cosa è accaduto a questa stupenda e giovanissima ragazza dagli occhi azzurro cielo.