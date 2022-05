Ascolta questo articolo

Quella di Tuturano, piccola frazione alle porte di Brindisi, è di nuovo una comunità distrutta dal dolore per l’improvvisa scomparsa del concittadino Nicola Tarantino, 45 anni. L’uomo è deceduto assieme ad un suo amico nella notte di sabato scorso sulla strada B10, in Germania, arteria stradale che collega Illingen a Muhlacker, nel Land del Baden-Württemberg. L’uomo viaggiava assieme ad un 35enne siciliano, il quale anch’egli ha perso la vita.

I due hanno fatto una morte orribile: sarebbero infatti morti carbonizzati all’interno della Mercedes Classe C sulla quale viaggiavano. La vettura sarebbe uscita dalla strada principale a tutta velocità, e all’altezza del bivio per Mühlhausen è uscita di strada scontrandosi contro un albero che si trovava a margine della carreggiata. La vettura, secondo i rilievi della polizia tedesca, avrebbe preso subito fuoco dopo l’impatto. I Vigili del Fuoco tedeschi hanno provveduto a spegnere il rogo in pochissimi minuti, ma per i due ormai non vi era più nulla da fare.

Rientro in Italia

Secondo quanto riferiscono in queste ore i media locali, in particolare Brindisi Report, la salma di Nicola Tarantino rientrerà in Italia nei prossimi giorni. La salma raggiungerà quindi la Puglia. La comunità di Illingen vuole comunque dare un estremo saluto allo sfortunato tuturanese rimasto vittima di questo bruttissimo incidente stradale.

Tarantino aveva lasciato la sua terra natia per andare a lavorare in Germania, ma di tanto in tanto faceva ritorno nella sua Tuturano, dove era conosciuto come una bravissima persona, umile e grande lavoratore. La notizia ha scioccato l’intera cittadina brindisina, che ancora deve riprendersi completamente da quanto avvenuto il primo maggio scorso, quando in un terribile incidente sulla costa sud brindisina perse la vita il giovane giocatore di calcio Gianni Sabella.

Nella giornata di martedì 7 giugno la comunità di Illingen darà l’estremo saluto a Tarantino nel cimitero di St. Peter in Lomersheim a Muhlacker , poi la salma partirà per l’Italia. Nicola era molto amato e ben voluto anche dalla comunità tedesca, anche del 35enne che viaggiava con lui saranno celebrate le esequie.