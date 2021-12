Vi è mai capitato di immergervi così a fondo in un videogioco da perdere il contatto con il mondo esterno, estraniandovi? Spesso la distrazione può essere talmente forte, da correre grossi pericoli.

E’ quanto accaduto ad un tedesco di Soest, nel land Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania che, giocando alla Playstation, stava per rimanerci secco nell’incendio divampato nella sua abitazione, senza che se ne fosse reso conto. Una storia davvero incredibile ma vera.

L’accaduto

Per fortuna,a farne le spese, in questo caso, è stato solo un sugo alla bolognese che, lasciato incustodito sui fornelli, stava per prendere fuoco. Il rivelatore di fumo ha fatto scattare immediatamente l’allarme e anche i passanti hanno più volte contattato il numero di emergenza, poichè sia il fumo che il suono dell’allarme si potevano sentire e notare dalla strada.

Ma l’uomo, imperterrito, ha continuato a giocare alla console, sino all’arrivo dei vigili del fuoco che si sono trovati di fronte una scena da film: l’accanito giocatore travolto dall’entusiasmo della Playstation, circondato da una nube di fumo, come se nulla stesse accadendo all’interno della sua casa.

I pompieri, muniti di respiratori, sono riusciti ad avere accesso all’appartamento, dal quale, secondo un portavoce dei vigili del fuoco, uscivano già “densi fiotti di fumo, tanto che la vista era già fortemente limitata e l’arredamento si poteva distinguere solo vagamente”. L’inquilino non si è minimamente preoccupato dell’accaduto, tanto da restare seduto alla televisione, continuando a giocare alla sua console.

Non è noto quale fosse il videogioco che è stato in grado di tenere il giocatore incollato allo schermo. L’uomo, fortunatamente, è uscito illeso da questa situazione potenzialmente pericolosa, sia grazie alle persone che hanno allertato quanto prima i soccorsi, sia grazie all’intervento celere dei vigili del fuoco che lo hanno fatto evacuare dal luogo dell’incendio. Per fortuna, seppur visibilmente scosso e confuso, il superstite è illeso.