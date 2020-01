Germania: incendio allo zoo fa strage di animali

Lo zoo di Krefeld è situato in Germania, a nord di Düsseldorf, ed ospita particolari esemplari di primati e uccelli tropicali. Nella notte di capodanno, al suo interno è scoppiato un incendio che non ha lasciato via di scampo a molti di questi animali: si contano almeno 30 vittime.

L’allarme è stato lanciato poco dopo la mezzanotte, ma l’intervento dei vigili del fuoco non è servito a domare le fiamme che si erano già estese nell’habitat delle scimmie. Lo spazio dedicato ai primati è stato distrutto. La direzione dello zoo ha dichiarato sulla sua pagina Facebook: “Le nostre peggiori paure si sono avverate. Non ci sono animali sopravvissuti nella casa delle scimmie “.

La polizia locale sta indagando per scoprire la natura dell’incendio, ma l’ipotesi più attendibile incolpa le lanterne cinesi lanciate in aria per festeggiare la notte di Capodanno. Alcuni testimoni, infatti, affermano di aver visto volare le lanterne nelle vicinanze dello zoo, e i vigili del fuoco ne hanno ritrovate alcune nelle zone circostanti.

Sono sopravvissuti sette gorilla che erano ospitati lontano dagli altri primati. Tra questi, anche Kidogo è riuscito a sfuggire alle fiamme. Kidogo è un gorilla maschio che si esibisce con la sua danza acrobatica. Gli animali sopravvissuti all’incendio sono adesso seguiti dai veterinari dello zoo.

Lo zoo di Krefeld sta ricevendo molte offerte di aiuto e donazioni, mentre il video del devastante incendio ha fatto il giro del mondo suscitando indignazioni generali. Bisogna ricordare che le lanterne cinesi sono state vietate in Germania dal 2009 perché ritenute pericolose a causa del fuoco che serve per farle volare. La struttura di 2 mila metri quadrati costruita nel 1975 è stata distrutta. Il direttore, Wolfgang Dressen, vestito di nero per il lutto, durante la sua intervista, ha affermato che “è il giorno più triste della storia dello zoo di Krefeld“.