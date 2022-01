Sono stati uccisi barbaramente a colpi d’arma da fuoco due poliziotti in Germania, precisamente nella città di Kusel, nel Sud-Ovest del Paese. Le vittime sono un agente di 29 anni e una sua collega di 24. Entrambi stavano eseguendo un controllo della viabilità: una azione di routine, che però si è trasformata in una tragedia che ha scosso il locale commissariato e tutta la polizia tedesca. Le generalità delle vittime non sono state rese note per motivi di privacy.

Secondo quanto si apprende dalla stampa internazionale, la tragedia si è verificata attorno alle 4:30 di questa mattina. Gli aggressori sarebbero stati due e al momento sono in fuga e ricercati dalle forze dell’ordine. I due poliziotti, dopo aver ricevuto i colpi esplosi con l’arma da fuoco, sarebbero riusciti in qualche modo ad avvisare la centrale di essere feriti tramite la radio in dotazione all’auto, ma al loro arrivo i colleghi gli hanno trovati entrambi senza vita.

Caccia ai killer

La caccia ai responsabili del duplice omicidio continua in tutta la zona. La polizia ha diramato un comunicato a tutta la popolazione, informando che questi due soggetti possono essere ancora in giro, per cui la raccomandazione è di non dare passaggi tramite l’autostop. Si tratta di soggetti pericolosi.

Da quanto si apprende pare che uno degli aggressori possa essere un bracconiere. L’agente 24enne uccisa pare stesse ancora studiando all’Università di Polizia. La prima a morire sarebbe stata lei, il 29enne è deceduto invece poco dopo. Nel bagagliaio dell’auto gli agenti avevano trovato della selvaggina senza vita.

Questa circostanza fa pensare proprio che si tratti di bracconieri. Le ricerche sono coordinate dalla polizia di Kaiserslautern, che ha esteso il raggio d’azione anche al Saarland. Kusel si trova nella regione della Renania-Palatinato, uno dei Land in cui è suddivisa la Germania. a breve si potranno conoscere ulteriori dettagli su questo drammatico fatto di cronaca.