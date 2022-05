Germania, due bambini di 11 e 7 anni trovati morti in strada: si tratta di un infanticidio

Ascolta questo articolo

L’orrore, la tragedia sembra non conoscere mai fine e si accanisce sempre su povere vittime, come dei bambini innocenti. Ad Hanau, in Germania, sono stati scoperti i cadaveri di due bambini di 11 e 7 anni. Un passante, nei giorni scorsi, mentre passeggiava lungo la strada, ha visto il corpo di un bambino su un marciapiede accanto a un palazzo residenziale a più piani. Qui cerchiamo di capire cosa è successo.

Al ritrovamento del cadavere, sono state immediatamente allertate le forze dell’ordine pensando si trattasse di un malore che ha avuto il bambino. In realtà, non era affatto così. Il bambino di 11 anni è stato immediatamente trasportato in ospedale e sottoposto alle cure dei sanitari, ma non ce l’ha fatta a sopravvivere a causa delle gravi lesioni che ha riportato.

Nel frattempo, sono cominciate le indagini per capire cosa sia successo. In quel frangente, le forze dell’ordine hanno scoperto su un balcone il corpo senza vita di una bambina di 7 anni trovata al nono piano del complesso residenziale davanti al quale giaceva l’altro bambino in strada. Quando sono giunti i mezzi di soccorso, la bambina era già morta.

Al momento, si sa soltanto che il bambino di 11 anni e la bambina di 7 erano fratello e sorella. Una dinamica totalmente avvolta nel mistero. La polizia tedesca sta continuando con le indagini in modo da capire l’esatta dinamica, ma al momento, l’accusa è di infanticidio a carico di ignoti. Sembra che il responsabile sia il padre dei bambini, ma non ci sono indizi e arresti al momento.

I media hanno raccontato che la bambina presentava delle ferite al collo, mentre il bambino aveva diverse ferite interne, forse dovute alla caduta da una grande altezza. Non si sa ancora se la caduta sia volontaria oppure indotta. Gli esami autoptici e altre indagini da parte della polizia faranno luce su quanto accaduto. Nel frattempo, si sta cercando di capire se i vicini abbiano sentito delle urla e avvertito qualcosa di anomalo.