Germania: campi di detenzione per i trasgressori delle leggi anti Covid

Cosa ne pensa l’autore

Monica Pozzoli - Un mio amico tedesco mi ha raccontato che questi campi sono stati ribattezzati "i campi dei dissidenti", perché ci finiscono coloro che sono contrari alle restrizioni e la gente non è rimasta particolarmente sconvolta dalla notizia della loro costruzione. Rimane il fatto che la gestione della pandemia in alcune aree della Germania è pessima, con mascherine difficili da trovare e un sistema di prenotazione del vaccino che non funziona. Potrebbero spendere i soldi per una migliore vaccinazione di massa invece che per i campi di detenzione.