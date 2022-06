Ascolta questo articolo

È stata una settimana difficile e travagliata per i genitori di un bambino di 8 anni, scomparso nella città di Oldenburg, in Germania, di cui non si avevano più notizie. Finalmente, dopo tante ricerche che hanno impiegato diversi mezzi di soccorso, il bambino è stato ritrovato in una fogna grazie a un passante che ha sentito un lamento. Proviamo a ricostruire la vicenda del bambino e cosa sia davvero accaduto.

Le ricerche hanno interessato tutta la zona, ma del bambino non vi era traccia con i genitori che cominciavano a pensare al peggio per lui. Inizialmente, la famiglia ha pensato a un rapimento, ma la richiesta di riscatto tardava ugualmente ad arrivare, così come le ricerche che proseguivano senza esito e risultati.

Il bambino di 8 anni, disabile, era stato avvistato l’ultima volta nel giardino di casa sua, intento a giocare. Nel momento in cui i genitori sono andati a vedere cosa facesse il bambino, si sono resi conto che non c’era più e hanno dato immediatamente l’allarme. Sia le squadre di agenti che i volontari della zona hanno cominciato subito le ricerche, ma qualsiasi speranza di trovarlo è stata vana.

Man mano che le ricerche andavano avanti, qualcuno sosteneva di averlo visto passeggiare in zona oppure in compagnia di una persona adulta. I genitori, molto preoccupati, si chiedevano come mai nessuno si facesse avanti, chiedendo il riscatto. A una settimana dalla scomparsa, un passante, mentre stava camminando a nord della zona, ha sentito dei lamenti provenire da un tombino.

A quel punto, ha contatto la polizia e l’ambulanza per verificare le condizioni del bambino che era nudo, spaventato, infreddolito e disidratato. Il bambino è poi giunto in ospedale per tutti gli esami del caso, ma fortunatamente sta bene, ma è in osservazione per ulteriori accertamenti. In base al racconto della polizia che sta ancora cercando di capire, pare che il bambino si sia arrampicato lungo il tubo di drenaggio del parco vicino casa per poi arrivare a perdersi nei cunicoli.