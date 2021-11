L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 non è assolutamete finita, e lo dimostrano i numeri che in questi ultimi giorni sta facendo registrare l’Europa. Un pò dappertutto si assiste ad un repentino aumento dei contagi, specialmente nelle nazioni dove la percentuale di persone vaccinate è bassa. Ed è quello che sta succedendo in Germania, dove nella giornata di ieri, per l’ennesima volta in pochi giorni, si è superata la soglia delle 30.000 infezioni giornaliere e ci sono stati 165 decessi.

Numeri che cominciano a far paura, e che costringeranno il governo teutonico a prendere delle decisioni anche drastiche. Non è escluso che nei prossimi giorni posano arrivare infatti nuove restrizioni, magari soltanto per le persone che non hanno voluto ancora aderire alla campagna vaccinale. In Slovenia ad esempio il Governo sta pensando di introdurre un lockdown di 10 giorni per fermare il nuovo aumento dei contagi, decisione quest’ultima che dovrà essere ratificata nelle prossime ore.

Il Covid in Europa

Negli scorsi giorni era arrivato chiaro il monito dell’Organizzazione mondiale della Sanità, che aveva detto chiaramente di come nel “Vecchio Continente” si stesse assistendo ad una impennata dei nuovi casi di Covid. La situazione resta sotto controllo, ma in alcune zone del continente la situazione pandemica comincia nuovamente a peggiorare.

Per il momento sono esclusi lockdown totali come è successo nella prima parte della pandemia, anche perchè ora ci sono i vaccini che ci consentono di tenere sotto controllo l’epidemia. Ma sono milioni le persone che ancora non hanno ricevuto nemmno una dose di vaccino anti Covid, e questo rappresenta sicuramente un problema.

In Italia i nuovi casi di Covid stanno aumentando ogni settimana sempre di più. Per questo il Governo di Mario Draghi sta pensando ad alcune soluzioni utili. Andrea Costa pensa che si potrebbe introdurre l’obbligo vaccinale per le persone over 50-60, mentre i dati dell’Istituto Superiore di Sanità certificano di come l’80% delle persone che finiscono in ospedale non siano vaccinate.