Andrea Diprè, noto personaggio dei social network, è stato arrestato in Germania a causa di alcune pendenze penali. Al momento non sono noti i motivi che hanno portato all’arresto dell’ex giornalista e avvocato. Diprè è stato infatti radiato da entrambi gli albi per i suoi comportamenti non conformi a tali professioni. Pare che l’uomo avesse varcato i confini nazionai per motivi di lavoro, quando le autorità lo hanno posto in stato di arresto.

L’uomo è anche ex fidanzato di Sara Tommasi. La sua amica e influencere Isabhell al portale MOW ha dichiarato che Diprè è sparito da alcuni giorni dai social, per questo ci si è preoccupati. Sapendo che si era recato in Germania il suo entourage si è messo in contattato con le autorità tedesche, e da lì si è avuta la notizia che l’ex avvocato era stato arrestato. Diprè è noto nel mondo del trash e anche per alcuni filmati a sfondo erotico.

Tanti i suoi problemi con la giustizia

Tra l’altro non è la prima volta che il Diprè finisce nei guai con l’autorità giudiziaria. Anche in Italia ha numerosi carichi pendenti. Il suo nome è salito alla ribalta delle cronache nazionali in più occasioni. Oggi l’uomo è anche un pornoattore, motivo per il quale negli scorsi anni si trasferì a Praga per continuare la sua carriera.

Noti personaggi televisivi come Benedetta Parodi lo hanno querelato. Nel caso della Parodi l’uomo avrebbe pubblicato un video sul web. Diprè, nonostante il suo trasferimento a Praga, ha mantenuto i contatti con l’Italia tramite i social network. Al momento non è dato sapere neanche in quale città della Germania si trovi.

Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, potranno conoscersi sicuramente ulteriori dettagli su questo episodio che ha visto coinvolto Andrea Diprè. L’uomo finì anche nei guai nel nostro Paese quando girò un video a luci rosse all’interno di un parco pubblico in provincia di Pordenone. Per lui quella volta ci fu anche una multa di 13.500 euro.