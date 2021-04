Germania, allarme granata: in realtà è un sex toy a forma di bomba

Una storia curiosa, che fa sorridere ma che, al momento in cui si è verificata, ha innescato un forte spavento, quella che sto per raccontarvi e che arriva dalla Germania. Qui una donna che faceva jogging tra i sentieri dei boschi di Sonnen, piccolo centro della Bassa Baviera al confine con l’Austria, ha lanciato l’allarme dopo essersi imbattuta in quella che,a suo avviso, sembrava una granata.

Ma il tempestivo intervento degli artificieri della polizia di Hauzenberg, in Baviera, da lei chiamati, ha fugato ogni dubbio: si trattava, in realtà, di un sex toy del tutto innocuo, a forma di bomba.

Il ritrovamento della “granata”

La donna, mentre faceva jogging, ha notato una borsa trasparente, gettata sul bordo di un sentiero, dalla quale fuoriuscivano diversi oggetti, tra cui una granata. Per gli artificieri, accorsi sul luogo del “pericoloso ordigno” non è stato necessario far brillare l’oggetto in quanto hanno subito capito che si trattava di un bizzarro sex toy a forma di bomba e questa tesi è stata accreditata dalla presenza, all’interno della borsa ritrovata, di preservativi e lubrificanti.

Segno,questo, che qualcuno, probabilmente, ha voluto disfarsi di tutto l’occorrente all’insegna dell’inciviltà, non buttandolo nell’apposito cassonetto della spazzatura ma gettandolo per terra, al bordo di un sentiero, ignaro che qualcuno potesse segnalare quella busta alla polizia. E’ stata sufficiente una breve ricerca su Internet, ha detto la polizia locale, per confermare che la presunta granata segnalata dalla passante, era un giocattolo sessuale.

In fin dei conti, questi oggetti del piacere, sempre più in voga, sono il frutto di genialità e fantasia che incontrano la sessualità con risultati, delle volte, davvero strani. Una cosa è certa: le ricerche e le vendite di sex toys sono esponenzialmente aumentate durante il lockdown e dopo il periodo della quarantena forzata. Sdoganata la leggenda che li vede come meta proibita di amanti clandestini, questi dispositivi tecnologici sono oggetti di design che interessano una fetta sempre più ampia e variegata di popolazione.