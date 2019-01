Genitori cercano allenatore di calcio per i due bambini. Sono disposti a pagare 85 mila euro annui

Ci sono dei genitori che sono disposti a tutto per il bene dei loro figli, ed è quello che stanno facendo due genitori inglesi, per i loro due bambini di 8 e 10 anni, grandi appassionati e giocatori di calcio. Loro pur di veder realizzati i sogni dei loro bambini sono disposti a sborsare una grossa somma di denaro.

Infatti, i due genitori hanno pubblicato su un portale inglese, Childcare, un annuncio: “Amate il calcio e avete esperienza in merito? Vi piacciono i bambini e non disdegnereste di dedicare le vostre giornate a crescere due piccoli campioni in erba? Abbiamo il lavoro dei vostri sogni.”

L’offerta

I due genitori fanno sul serio, sono disposti a pagare 75 mila sterline l’anno, circa 85 mila euro, per chi deciderà di accettare la loro proposta. L’impiego è a tempo pieno, in quanto il candidato oltre a dover svolgere il ruolo da allenatore dovrà ricoprire anche il ruolo da baby sitter. Mentre per quanto riguarda la parte di allenatore, i genitori richiedono un allenamento tutti i giorni di due ore dopo la scuola e la supervisione durante le partite della domenica.

Il contratto iniziale è di 6 mesi, con possibilità di rinnovo nel caso entrambe le parti siano soddisfatte. La paga comprende anche i gironi di malattia e 30 giorni di ferie.

I genitori motivano questa loro decisione, dicendo di non volere che i loro due figli, una volta diventati grandi, si ritrovino a svolgere un lavoro che non li soddisfa, come è successo a loro due. Infine, garantiscono che i due bambini sono dotati di un grande talento ed hanno una forte e grande passione per questo sport. Pare che abbiano tutte le carte in regola per diventare dei futuri abili calciatori.